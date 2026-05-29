В здании МДТ на Звенигородской началась черновая отделка помещений

На новой сцене Академического Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице, 7А строители приступили к внутренней черновой отделке. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Фото: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»
Сейчас специалисты наносят штукатурку, устанавливают перегородки из газобетона, подключают электричество и освещение. В скором времени они начнут ремонтировать кирпичную кладку стен существующего здания.

Проект новой сцены предусматривает создание двух зрительных залов общей вместимостью на 675 мест. В основном зале появится трансформируемая сцена, которая позволит проводить экспериментальные постановки. Также в помещениях театра планируют создать телевизионную студию, оснащенную современным оборудованием, благодаря чему у коллектива учреждения появится возможность проводить онлайн-трансляции спектаклей и концертов.

Ранее СМИ сообщили, что Госстройнадзор опубликовал новое распоряжении, в котором уточняются новые сроки завершения строительства — 20 декабря 2030 года. До этого сцену планировали запустить к концу 2026 года.

Малый драматический театр — Театр Европы работает в городе с 1944 года. Основная сцена находится на улице Рубинштейна. Театром с 1983 года руководит режиссер Лев Додин.

