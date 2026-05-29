Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«Порядок слов» откроет магазин на Пушкинской, 10 в выходные

Новый книжный под названием P.S. заработает 30 мая. В этот день покупатели смогут получить подарки и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Запуск точки «Порядок слов» анонсировал в своих соцсетях.

s8 / Shutterstock

В магазине есть букинистика о кино и театре, книги о ленинградском современном искусстве, а также современный самиздат.

К открытию книжный подготовил праздничную программу:

  • 15:00 — Экскурсия по знаменитому сквоту. Гости встретятся у ресепшна (участие — по билету).
  • 17:00 — Официальное открытие: «Советское шампанское», конфеты «Ленинградские», имбирные лошади.
  • 17:30 — Аудио-инсталляция «Страницы» — композиция для книг и электроники от Марка Коммера.
  • 19:00 — Видеосалон, на котором гости посмотрят фильм «Упырь» по сценарию Сергея Добротворского.
  • 21:00 — Подведение итогов лотереи, на котором будут крутить лототрон и раздавать посетителям призы.

Окна P.S. выходят на Вертикальную улицу, а помещение регулярно посещает местный житель — кот по имени Спирт, делятся особенностями пространства его создатели. По их словам, в ближайших планах — камерный видеосалон, кофе на песке, летняя терраса и мероприятия.

Запуск новой точки «Порядок слов» анонсировал в декабре прошлого года. Первый магазин в Петербурге команда открыла в 2010 году, он стал пионером среди независимых книжных города «новой волны». В магазине проходил киноклуб, встречи с авторами, лекции и презентации. На его полках можно и сейчас найти художественную литературу, но в приоритете нон-фикшен, книги по кино и театру, мемуаристика, публицистика, филология, философия, социология.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: