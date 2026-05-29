«Порядок слов» откроет магазин на Пушкинской, 10 в выходные

В магазине есть букинистика о кино и театре, книги о ленинградском современном искусстве, а также современный самиздат.

К открытию книжный подготовил праздничную программу:

15:00 — Экскурсия по знаменитому сквоту. Гости встретятся у ресепшна (участие — по билету).

17:00 — Официальное открытие: «Советское шампанское», конфеты «Ленинградские», имбирные лошади.

17:30 — Аудио-инсталляция «Страницы» — композиция для книг и электроники от Марка Коммера.

19:00 — Видеосалон, на котором гости посмотрят фильм «Упырь» по сценарию Сергея Добротворского.

21:00 — Подведение итогов лотереи, на котором будут крутить лототрон и раздавать посетителям призы.

Окна P.S. выходят на Вертикальную улицу, а помещение регулярно посещает местный житель — кот по имени Спирт, делятся особенностями пространства его создатели. По их словам, в ближайших планах — камерный видеосалон, кофе на песке, летняя терраса и мероприятия.

Запуск новой точки «Порядок слов» анонсировал в декабре прошлого года. Первый магазин в Петербурге команда открыла в 2010 году, он стал пионером среди независимых книжных города «новой волны». В магазине проходил киноклуб, встречи с авторами, лекции и презентации. На его полках можно и сейчас найти художественную литературу, но в приоритете нон-фикшен, книги по кино и театру, мемуаристика, публицистика, филология, философия, социология.