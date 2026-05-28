Мобильный интернет в садах и парках Петербурга может стать быстрее

В компании рассказали, что ускорение мобильного интернета затронуло не только жилые массивы, но и большие зеленые зоны — сады «Олимпия», Дворца Юсуповых и «Василеостровец», парки «Озеро Долгое», «Малиновка», Города Героев и «Сосновка», а также Ржевский и Юнтоловский лесопарки.

Перебои в работе мобильного интернета участились в последние месяцы. О замедлении беспроводной связи власти Ленобласти предупреждают вместе с объявлениями воздушной опасности. В мае этого года об ограничении мобильного интернета «в целях безопасности» впервые заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Чтобы оставаться на связи во время шатдаунов, Смольный рекомендует гостям и жителям города пользоваться системой городского Wi-Fi.