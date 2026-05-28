Каким получился сад-трансформер на Синем мосту, показал Смольный

Снимками сада у Мариинского дворца поделился Смольный. Зеленое пространство в центре Петербурга офицально открылось вчера.

Фото: Александр Беглов
Эту локацию украшают клумбами и деревьями в кашпо с 2023 года. В этом сезоне проект расширили: растения, связанные с семейными традициями дома Романовых, появились у памятника Николаю I.

Первая половина лета пройдет в аромате белой сирени, а в июле ему на смену придет запах белых роз. Изображение такого цветка было на личной эмблеме императрицы Александры Федоровны, отметили в городской администрации.

В этот день в городе также планировали открыть зеленый оазис на Васильевском острове. На Университетской набережной должны были появиться петуния и шалфей, дихондра и сурфиния, а также вазоны с боярышником.

