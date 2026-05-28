Лебеди Елисей и Любава вернулись в Карпиев пруд Летнего сада после зимовки

Четыре года назад Елисей и Любава сменили знаменитых Руслана и Людмилу, которые жили в Летнем саду в теплое время года с 2012 по 2019 год. Лебеди останутся в Летнем саду до первых заморозков. В октябре их снова перевезут на зимовку в Ленинградский зоопарк.

Пока птицы находятся в открытом пруду, за ними каждый день следят орнитологи Ленинградского зоопарка. Специалисты привозят им корм — злаки, овощи, рыбу, мясо и витамины — и проверяют их состояние. Горожан просят не подкармливать лебедей: человеческая еда может навредить птицам. Для Елисея и Любавы у пруда установили специальный трап, чтобы они могли спокойно выходить на берег. Водоем достаточно просторный для плавания и поиска естественного корма.

Лебедей-шипунов из Ленинградского зоопарка впервые выпустили в Карпиев пруд Летнего сада летом 1951 года. В 1990-е традиция прервалась, но в 2012 году ее возобновили: тогда в пруд вернулись Руслан и Людмила — родители Елисея.