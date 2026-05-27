Цифра дня: 27 тысяч жаб и лягушек смогли безопасно мигрировать в Сестрорецке благодаря волонтерам

Маршрут земноводных в заказнике «Сестрорецкое болото» проходит через автомобильную дорогу, которую и помогают пересекать жабам волонтеры. В этом сезоне участники акции перенесли 27 289 жаб и лягушек в обе стороны — к местам нереста и обратно в лес. Для сравнения: в прошлом году волонтеры помогли мигрировать 22 тысячам амфибий.

«Дорогу амфибиям!» этой весной вызвала ажиотаж: за несколько часов после старта приема заявок на участие в акции Комитет по природопользованию получил 806 откликов. Регистрацию пришлось закрыть в тот же день из-за большого количества желающих.

Среди участников акции была и корреспондент Собака.ru, которая узнала, на что идут самки ради продолжения потомства, чем жабы отличаются от лягушек и почему нельзя построить для них безопасный тоннель.