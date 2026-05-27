Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Цифра дня: 27 тысяч жаб и лягушек смогли безопасно мигрировать в Сестрорецке благодаря волонтерам

Весенняя миграция земноводных к берегам Сестрорецкого разлива завершилась, а вместе с ней — и акция «Дорогу амфибиям!». Ее итогами поделился Комитет по природопользованию.

Mike Truchon / Shutterstock

Маршрут земноводных в заказнике «Сестрорецкое болото» проходит через автомобильную дорогу, которую и помогают пересекать жабам волонтеры. В этом сезоне участники акции перенесли 27 289 жаб и лягушек в обе стороны — к местам нереста и обратно в лес. Для сравнения: в прошлом году волонтеры помогли мигрировать 22 тысячам амфибий.

«Дорогу амфибиям!» этой весной вызвала ажиотаж: за несколько часов после старта приема заявок на участие в акции Комитет по природопользованию получил 806 откликов. Регистрацию пришлось закрыть в тот же день из-за большого количества желающих.

Среди участников акции была и корреспондент Собака.ru, которая узнала, на что идут самки ради продолжения потомства, чем жабы отличаются от лягушек и почему нельзя построить для них безопасный тоннель.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: