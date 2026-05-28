Напомним, премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — по-прежнему не битва титанов и не гонка за громкими именами, это не рейтинг и не рандомный список случайных людей. Цель премии — рассказать о петербуржцах, каждый(-ая) из которых сделал(-а) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.

Работа редакции Собака.ги построена как мощная нейронка: мы круглосуточно обрабатываем терабайты городских новостей, премьер, научных прорывов. Чтобы назвать по-настоящему важных для Петербурга лауреатов, мы сканируем сотни имен: сверяемся с контекстом и отсекаем шум, а потом выдаем 50 имен и фамилий людей, без которых этот год невозможно представить.

Классно, что в 2026-м среди лауреатов много нишевых героев, ньюкамеров, команд, суперзвезд и патриархов всех видов искусств. А еще к номинациям «Кино», «Театр», «Бизнес», «Мода», «Наука и Жизнь», «Музыка», «Книги», «Искусство» добавилась номинация «Глава культурной институции», и это значит, что в городских культурных институциях ПРОИСХОДИТ!