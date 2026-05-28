В 2026 году главная городская премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» проходит в 21-й раз, а редакция Собака.ru снова побила все рекорды — собрала самый большой номер за всю историю проекта, посвященный всем 50 лауреатам (436 страниц!). И важно: если в позапрошлом году символ премии Аполлон явился нам (и вам!) в виде лебедя, в 2025-м вернул себе человеческий облик и сел на коня, то в 2026-м лучезарный Мусагет обрел крылья и — как минимум их расправил.
Эту обложку редакция сделала в коллаборации с искусственным интеллектом и Максимом Осиповым, издателем журнала Собака.ru в Самаре
Напомним, премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — по-прежнему не битва титанов и не гонка за громкими именами, это не рейтинг и не рандомный список случайных людей. Цель премии — рассказать о петербуржцах, каждый(-ая) из которых сделал(-а) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.
Работа редакции Собака.ги построена как мощная нейронка: мы круглосуточно обрабатываем терабайты городских новостей, премьер, научных прорывов. Чтобы назвать по-настоящему важных для Петербурга лауреатов, мы сканируем сотни имен: сверяемся с контекстом и отсекаем шум, а потом выдаем 50 имен и фамилий людей, без которых этот год невозможно представить.
Классно, что в 2026-м среди лауреатов много нишевых героев, ньюкамеров, команд, суперзвезд и патриархов всех видов искусств. А еще к номинациям «Кино», «Театр», «Бизнес», «Мода», «Наука и Жизнь», «Музыка», «Книги», «Искусство» добавилась номинация «Глава культурной институции», и это значит, что в городских культурных институциях ПРОИСХОДИТ!
House of Bonchinche, танцоры и лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Шоу и спорт»
По традиции в коллекционном номере мы собрали 50 интервью с лауреатами премии (их имена ищите здесь!). На 436 страницах вы найдете диалоги:
- режиссеров Константина Богомолова и Валерия Фокина
- стилиста Александра Рогова и готик-дивы Вики Салават
- режиссера Николая Хомерики и поп-иконы Татьяны Булановой
- филолога Марии Крупновой с куратором Юлией Сениной
- литературоведа Евгения Жаринова и актера Тихона Жизневского
- кинокритика Марии Кувшиновой с основателем СТВ Сергеем Сельяновым
- основателя Limonov Art Foundation Сергея Лимонова и коллекционера Дениса Химиляйне
- идеолога KM20 Ольга Карпуть с дизайнером Романом Зимогорским
- худрука KGallery Кристины Березовской с коллекционером Владимиром Березовским
- киноведа Василия Степанова с актрисой Паулиной Андреевой
Все интервью читайте в июньском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru, а пока тизерим первые кадры из съемок!
