Лахта Центр засияет праздничным фейерверком в День города

Огни на башне «Газпрома» зажгут сегодня в 22:00, горожане смогут увидеть анимированную подсветку до 4:00 утра четверга, 28 мая.

День города в Петербурге отметят праздничной программой с концертами и выставками в Петропавловской крепости. Часть культурных институций в праздник запускает собственные акции. Так, БДТ устраивает день открытых дверей, в ходе которого каждый желающий сможет зайти в театр, чтобы изучить его интерьеры и посмотреть на экспонаты в музее. А кинотеатр «Фильмофонд» бесплатно покажет кино — зрители увидят «Мелодии белой ночи» режиссеров Киеси Нисимура и Сергея Соловьева и «Юность Петра» Сергея Герасимова. Более подробной программой Собака.ru делилась в этом тексте.