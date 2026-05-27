Лахта Центр засияет праздничным фейерверком в День города

В честь 323-летия Петербурга 27 мая самое высокое здание Европы украсит иллюминация в виде фейерверка. Включение праздничной подсветки анонсировали в соцсетях комплекса.

Огни на башне «Газпрома» зажгут сегодня в 22:00, горожане смогут увидеть анимированную подсветку до 4:00 утра четверга, 28 мая.

День города в Петербурге отметят праздничной программой с концертами и выставками в Петропавловской крепости. Часть культурных институций в праздник запускает собственные акции. Так, БДТ устраивает день открытых дверей, в ходе которого каждый желающий сможет зайти в театр, чтобы изучить его интерьеры и посмотреть на экспонаты в музее. А кинотеатр «Фильмофонд» бесплатно покажет кино — зрители увидят «Мелодии белой ночи» режиссеров Киеси Нисимура и Сергея Соловьева и «Юность Петра» Сергея Герасимова. Более подробной программой Собака.ru делилась в этом тексте.

