Танцы в Петропавловской крепости, бесплатные киносеансы и ограничения на дорогах. Как пройдет День города в Петербурге?

Концерты, выставки и кинопоказы

Праздничная программа начнется в 10:00 на Сенатской площади, где к памятнику Петру I возложат цветы. После этого по Адмиралтейской набережной пройдет рота Почетного караула под сопровождение военного оркестра. Там же покажут видеопрограмму, посвященную выдающимся поэтам, музыкантам и художникам. Среди них — Александр Блок, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Дмитрий Шостакович, Василий Соловьев-Седой, Андрей Петров, Исаак Шварц.

С полудня до шести вечера праздничные мероприятия развернутся у Петропавловской крепости. Гостей ждут реконструкторы в исторических костюмах, а в 15:00 начнется представление со старинной музыкой и танцами. Внутри крепости в 11:30 пройдет парад юношеских оркестров. В 12:30 откроется выставка авангардного искусства «Город и художник. Территория свободы». Специально для слепых и слабослышащих на Соборной площади в 13:00 начнется программа «Петербург на кончиках пальцев», ее участники смогут потрогать 3D-модели зданий и достопримечательностей города.

БДТ имени Г. А. Товстоногова с 15:00 до 19:30 27 мая проведет день открытых дверей. «Каждый желающий может зайти в театр, чтобы в тишине пройтись по променуарам, рассмотреть каждый экспонат в музее, полежать у инсталляции «8.12», выпить чашечку чая с видом на солнечную Фонтанку», — пишет пресс-служба институции.

На «Ленфильме» покажут четыре фильма, снятых в Петербурге: «Питер ФМ», «Прогулка», «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Мама вышла замуж». Стоимость билетов на показы — от 270 рублей. Бесплатные киносеансы проведет кинотеатр «Фильмофонд» — зрителей ждут «Мелодии белой ночи» режиссеров Киеси Нисимура и Сергея Соловьева и «Юность Петра» Сергея Герасимова.

Ограничения на дорогах

Из-за праздничных мероприятий с 8 до 11 утра будут перекрыты участки Адмиралтейской набережной (от Дворцового моста до Английской набережной) и Сенатской площади (от Конногвардейского бульвара до Английской набережной).

Дополнительные ограничения связаны с празднованием Курбан-байрама. С 4:00 до 9:00 утра движение ограничат на ряде улиц, включая Московский проспект, Конный и Кронверкский переулки. Актуальный список перекрытий можно найти на сайте Комитета по транспорту.