Как петербуржцы проводили время на даче 100 лет назад? Рассказываем (и показываем!) на примере одной семьи

В рамках подготовки книги и сопутствующего изучения феномена петербургских дач мы знакомимся с различными артефактами загородной жизни. Так, например, в наши руки попал набор из 12 фотопластин начала ХХ века фирмы Velox. Чтобы подробнее рассмотреть лица запечатленных на них дачников, мы отсканировали негативы и решили поделиться частью ранее не публиковавшихся снимков.

Нам было известно, что фотографии сделаны в Стрельне в 1912 году и ранее принадлежали потомкам поэтессы и переводчицы Ады Ивановны Оношкович-Яцыны (1897–1935). Будучи почитателями не только дореволюционных столичных дач, но и литературного мира Петербурга, мы решили немного погрузиться в историю и контекст этих снимков.