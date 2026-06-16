Как петербуржцы проводили время на даче 100 лет назад? Рассказываем (и показываем!) на примере одной семьи

Играли в крокет, позировали перед камерой и прятались в зарослях малинника — эти моменты загородной жизни поэтессы и переводчицы Ады Оношкович-Яцыны запечатлел неизвестный фотограф в начале XX века. Долгие годы старинные снимки хранились в архивах ее потомков, а недавно попали к сотрудникам краведческого отдела «Подписных изданий» Екатерине Блатовой, Глебу Дуганову и Александру Гачкову. Спустя более 100 лет их впервые покажут широкой публике — они войдут в новую книгу «Истории петербургских дач, рассказанные их жителями» (выйдет к лету 2027-го!). Собака.ru публикует несколько снимков с комментариями авторов издания, которые позволяют перенестись в прошлое и представить, как на примере одной семьи отдыхали горожане летом 1912 года.
В рамках подготовки книги и сопутствующего изучения феномена петербургских дач мы знакомимся с различными артефактами загородной жизни. Так, например, в наши руки попал набор из 12 фотопластин начала ХХ века фирмы Velox. Чтобы подробнее рассмотреть лица запечатленных на них дачников, мы отсканировали негативы и решили поделиться частью ранее не публиковавшихся снимков.
Нам было известно, что фотографии сделаны в Стрельне в 1912 году и ранее принадлежали потомкам поэтессы и переводчицы Ады Ивановны Оношкович-Яцыны (1897–1935). Будучи почитателями не только дореволюционных столичных дач, но и литературного мира Петербурга, мы решили немного погрузиться в историю и контекст этих снимков.
«Истории петербургских дач, рассказанные их жителями» станет пятой книгой серии «Истории домов, рассказанные их жителями». Ее авторы — сотрудники краеведческого отдела «Подписных изданий» Екатерина Блатова, Глеб Дуганов, Александр Гачков и фотограф Антон Акимов — уже несколько лет собирают информацию о зданиях в пригородах и Ленобласти. В новое издание, например, войдет история знаменитой дачи Бенуа в Петергофе и неизвестной дачи Богдановых в Лисьем Носу, воспоминания староверов деревни Лампово и семьи рабочих из поселка Сиверский.
Ада родилась в семье видного чиновника Ивана Феликсовича Оношковича-Яцыны, происходившего из знатного польско-литовского рода. В его браке со Станиславой Иосифовной Висмонт (1863–1927) родились трое сыновей и дочь, которой при рождении дали имя Олимпиада. Семья жила на Кирочной улице, в доме № 4, в казенной квартире, а дети учились в привилегированных учебных заведениях. После смерти Ивана Феликсовича в 1913 году вдова с детьми переехала в большую квартиру в доме № 7 на Крюковом канале.
Во время Первой мировой войны Ада работала сестрой милосердия, а после революции увлеклась поэзией. В 1919 году она поступила в литературную студию Николая Гумилева, которая располагалась в Доме Мурузи на Литейном проспекте. Как вспоминала Ирина Одоевцева в легендарной книге «На берегах Невы»: «Ада не была красивой, ни даже хорошенькой. Но этого ни она, ни другие не замечали. В ней кипела такая бурная молодость, она была полна такой веселой силы и энергии, что никому и в голову не приходило заметить, красива она или нет».
Позднее Ада училась в студии перевода при Доме искусств, была любимой ученицей Михаила Лозинского, с которым ее связывали и романтические отношения. По воспоминаниям современников, ранние стихи поэтессы пользовались популярностью и даже нравились Владимиру Маяковскому.
В своем творчестве Ада обращалась к произведениям Кольриджа, Байрона, Мольера, Гюго и Гейне, однако более всего известны ее переводы Киплинга, впервые вышедшие в издательстве «Мысль» в 1922 году. В том же году она вышла замуж за Евгения Евгеньевича Шведе (1890–1977), моряка и преподавателя Военно-морской академии.
Впоследствии Ада написала еще две детские книги — «Мышонок и Луна» (1925) и «Шарманка» (1928), однако большая часть ее литературного наследия так и не была опубликована. В 1935 году она скончалась от брюшного тифа.
Семья Оношковичей-Яцыны каждое лето отдыхала в своем имении в Кикенке — историческом районе Стрельны. По воспоминаниям Ады Ивановны, это была большая двухэтажная дача со стеклянными балконами, садом с дорожками, крокетной площадкой и скамейками. На территории росли вишни, фарфоровые розы и ландыши.
Помимо Ады Ивановны, на снимках несомненно присутствуют ее мать, братья Сергей, Николай и Иван, которого в семье называли Джоном. Возможно, среди дачников есть и дядя Юзя — Иосиф Феликсович Оношкович-Яцына с женой Наталией Сергеевной. С большой вероятностью рядом с ними на общих фотографиях стоят гувернантка и подруга Ады — Зозо, бонна, которую на русский лад называли Марией Ивановной, воспитатель мальчиков Вильгельм Адольфович Лаубе, прозванный Ласточкой, а также управитель петербургского дома и загородного имения Мариан Пашкевич.
На одной из фотографий мы видим, как дачники держат в руках специальные молоточки, а на земле рассыпаны шары и расставлены воротца. Перед нами моднейшее развлечение аристократов того времени — крокет. На других снимках члены семьи позируют перед камерой вместе и по отдельности, чинно расположившись за столом или шутливо выглядывая из зарослей малинника.
Весной 1919 года родители Ады Оношкович-Яцыны решили продать дачу. В своем дневнике 27 мая она записала: «Смущает мысль о продаже Стрельны. Мама хочет. А больно. Конец еще кусочку старой жизни». Вскоре покупатель был найден. Им оказался Давид Давидович Поташинский — предприниматель, коммерческий директор «Сатирикона» и бывший заведующий редакцией журнала.
Через год Ада вместе с братом Джоном вновь окажется в Кикенке. Им откроется грустная картина: «Наяву лежала груда кирпичей, немного обрывков железа, все поросло крапивой, ледник провалился, от сарая, где жила моя коза, не осталось и следа». Так петербургский дачный быт прошлого после революции постепенно уходил из жизни уже петроградцев — будущих ленинградцев.
Загородная жизнь прошлого столетия действительно хрупка и трудноуловима — в этом мы убедились во время работы над новой книгой. Если вы или ваши знакомые хотите стать частью нашего проекта, напишите на электронную почту: peterburgidachi@gmail.com. Мы будем рады историям о ваших семейных уголках в пригороде или Ленобласти — дачах, которые передаются из поколения в поколение, сохраняя быт и традиции.
Комментарии (0)