Умные камеры будут следить за отдыхающими на пляжах Петербурга

Сейчас камеры установлены на пляжах Курортного района, среди них — «Золотой», «Дюны 1», «Комаровский», «Зеленая гора», «Детский», «Ласковый», «Офицерский». Всего работает 137 камер. В будущем практику распространят на все пляжи Петербурга.

В настоящее время специалисты подключают сотрудников спасательных отрядов к системе «Безопасный город». Она даст спасателям доступ ко всем установленным камерах и результатам видеоаналитики. Технология позволит сократить время на выявление происшествий и реагирование на них, отмечают в городской администрации.

Сегодня нейросети уже умеют следить за безопасностью жителей города и штрафовать тех, кто не выполняет предписания в сфере благоустройства. Подробнее о том, как работают системы «Городовой» и «Безопасный город», мы рассказывали в этом тексте.