Новый коллекционный жетон выпустило метро Петербурга

За последний месяц метрополитен выпустил уже три лимитированных «Подорожника», тираж каждого — 25 тысяч экземпляров. Первый посвятили 320-летию со дня спуска на воду первого корабля на Адмиралтейских верфях, он поступил в продажу 10 мая. Второй посвящен 220-летию со дня открытия водного сообщения между Петербургом и Кронштадтом, он появился в кассах метро 14 мая. Выпуск последней карты приурочили к 150-летию университета им. С.О. Макарова, ее можно купить с 19 мая.