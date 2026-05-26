Станцию переливания крови построят во Фрунзенском районе почти за восемь миллиардов рублей

О старте строительства нового центра донорской крови объявил Комитет по градостроительству (КГА). Будущая станция заменит устаревшее учреждение на Московском проспекте, которое располагается в бывшей больнице Коняшина и уже не отвечает современным стандартам.

Здание на улице Олеко Дундича начал возводить подрядчик ООО «Балтинвестстрой», который также занимается строительством корпуса Городской больницы № 15 за 7,6 млрд рублей. Контракт на сумму свыше 7,9 млрд рублей с компанией заключили в ноябре 2025 года, следует из тендера на госзакупках. Заказчиком выступает «Фонд капитального ремонта и реконструкции». По плану корпус будущей станции переливания крови должны ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.

Постройка в виде О-образного атриума будет включать пять этажей, подвал и контрольно-пропускной пункт — всего здание займет 32,6 тысяч квадратных метров. Внутри разместят отдел комплектования донорских кадров, кабинеты врачей, комнаты отдыха, иммунологическое и диагностическое отделения, хранилище крови и ее компонентов, а также конференц-зал. Предполагается, что корпус сможет принимать до 450 посетителей за смену.

