Станцию переливания крови построят во Фрунзенском районе почти за восемь миллиардов рублей

Здание на улице Олеко Дундича начал возводить подрядчик ООО «Балтинвестстрой», который также занимается строительством корпуса Городской больницы № 15 за 7,6 млрд рублей. Контракт на сумму свыше 7,9 млрд рублей с компанией заключили в ноябре 2025 года, следует из тендера на госзакупках. Заказчиком выступает «Фонд капитального ремонта и реконструкции». По плану корпус будущей станции переливания крови должны ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.

Постройка в виде О-образного атриума будет включать пять этажей, подвал и контрольно-пропускной пункт — всего здание займет 32,6 тысяч квадратных метров. Внутри разместят отдел комплектования донорских кадров, кабинеты врачей, комнаты отдыха, иммунологическое и диагностическое отделения, хранилище крови и ее компонентов, а также конференц-зал. Предполагается, что корпус сможет принимать до 450 посетителей за смену.