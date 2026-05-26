Дом книги этим летом будет работать по ночам

Всего запланировано 13 тематических «бессонных» ночей. Каждая из них будет посвящена отдельной категории литературы: фантастике, детективам, комиксам, нон-фикшну, детским книгам и другим жанрам. На выбранную категорию будет действовать скидка 30%. В первую ночь акции, 30 мая, скидка распространится на все книги.

К акции также присоединится интернет-магазин: специальные предложения будут доступны и онлайн в ночные часы. Кроме того, за покупки от 3000 рублей в эти ночи покупателям начислят двойные бонусы.

Похожую акцию Дом книги уже проводил в прошлом году, однако тогда она не была регулярной. Ранее, в ночь с 16 на 17 мая, в Петербурге также работал ночью книжный магазин «Подписные издания».