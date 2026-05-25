В Новой Голландии пройдет бесплатная встреча с бывшим главным архитектором Москвы

Сергей Кузнецов выступит 4 июня в «Летнем театре» общественного пространства и обсудит с архитектурным критиком Марией Элькиной, как за последние 15 лет изменилась российская столица и почему не все идеи удалось реализовать.

Разговор пойдет не только о Москве, но и о будущем городов в целом. Организаторы предлагают обсудить, в чем особенность московской градостроительной политики и как другим городам, включая Петербург, искать собственный путь развития.

Встреча станет частью цикла лекций о мегаполисах будущего, который ведет Мария Элькина. На нем архитекторы, урбанисты, инженеры, чиновники и исследователи рассуждают, какими города могут стать через 10, 50 и даже 100 лет.

Сергей Кузнецов занимал пост главного архитектора Москвы с 2012 года. При нем в столице появились парк «Зарядье», обновленные «Лужники», дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а также новые кампусы Бауманки и МГУ.

Попасть на лекцию можно бесплатно, но по регистрации. Организаторы также предупредили, что вечером в амфитеатре может быть прохладно, поэтому гостям советуют одеваться теплее.

