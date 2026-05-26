«Надеюсь через 50 лет сидеть у "Хроник" на Некрасова»: Совладелец бара Петр Биргер о приостановке работы, проверке и будущем

Как вы думаете, почему проверка пришла только сейчас?

Насколько я вижу, наш сосед, житель дома, не скрывает, что проверка — результат его жалобы. И поскольку она, жалоба, очевидно, не первая, регулятор в какой-то момент, видимо, должен был среагировать. Тем более, как говорит сам наш сосед, жалобу поддержал федеральный депутат.

Проблема не в жалобе — это законное право горожанина, — и не в проверке, которая, повторюсь, была корректной и объективной. То, что беспокоит нашего соседа, не имеет отношения к сфере регулирования Роспотребнадзора. Уважаемый регулятор не отвечает за популярность улицы Некрасова и петербургский туристический бум. А, собственно, именно это и имеет смысл обсуждать. Жители обеспокоены туристическим ажиотажем и количеством людей на улице, особенно летом, а не тем, правильно ли у нас внутри висят швабры.

А раньше были конфликты? Как вообще пытались находить общий язык с жителями?

Бар работает на улице Некрасова больше десяти лет. Конечно, замечания и жалобы, особенно в летний сезон и особенно в последние лет пять, были, они неизбежны. Наша управляющая всегда была на связи с жителями дома, примеров немало. У бара нет уличной террасы у нас уже очень давно нет диджей-сетов, а танцевальных вечеринок до середины ночи, о которых пишет сосед в своей жалобе, описывая ситуацию на улице, никогда и не было, в другие дни музыка исключительно фоновая.

С четверга по воскресенье у нашего входа работает профессиональный администратор, который следит за порядком на нашем участке улицы. Мы контролируем все, что можем и имеем право контролировать. Но не можем влиять на то, чем мы не управляем. Например, как нам отвечать за «транспортный коллапс», на который также ссылается в своей жалобе сосед («автомобили клиентов паркуются в два ряда, блокируя движение и вынуждая других водителей выезжать на встречную полосу через двойную сплошную»!) — это не в нашей компетенции, не наше право, не наша инициатива.

Главная претензия к нам в некотором роде абсурдна: они «не ограничивают количество своих посетителей». Да, «Хроники» — популярный бар, а Некрасова — популярная улица, и все это в центре очень популярного туристического мегаполиса в условиях бурного роста внутреннего туризма. Появление барных кварталов — часть естественного развития города. Нужно ли нам всем (барам, жителям домов, городу) думать, как поддерживать в этих кварталах порядок? Безусловно, да. Решаются ли проблемы барных кварталов тотальной войной и запретами? Звучит сомнительно.

В 2013 году мы открывались на тихой улице Некрасова. Сегодня только на одном участке улицы между Маяковского и Восстания работают почти 20 баров (и какие-то, уверен, открываются еще прямо сейчас!). Видимо, город как живой организм решил, что именно здесь им самое место. Кейс Некрасова запрограммировали не мы, это наша общая с жителями проблема.