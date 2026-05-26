«Надеюсь через 50 лет сидеть у "Хроник" на Некрасова»: Совладелец бара Петр Биргер о приостановке работы, проверке и будущем

В середине мая суд приостановил работу трех легендарных петербургских баров: «Хроник», Redrum и «Пирса 28». Поводом стала проверка, начатая после жалобы одного из местных жителей. Ранее Собака.ru поговорила с недовольным жильцом, теперь редакция публикует подробное интервью одного из владельцев «Хроник», Петра Биргера. Он рассказал о том, что происходит с командой сейчас, не планирует ли заведение переезд и что его сотрудники намерены делать дальше?
Что сейчас происходит в «Хрониках»?
Работа бара приостановлена до середины июля. Соответственно, бар не работает, а его менеджмент и сотрудники активно занимаются, во-первых, устранением нарушений, выявленных Роспотребнадзором, а, во-вторых, постоянным брейнштормом: думаем, как поддерживать дело на плаву в разгар высокого сезона. Изучаем варианты — от каких-то событий в других локациях до ненавязчивого краудфандинга (информацию по нему опубликуем, как придумаем формат, следите за нашими соцсетями).
Когда вообще в бары пришла проверка?
В четверг, 7 мая, как и к соседним барам. Это большая комплексная проверка, она продолжалась почти весь вечер, с открытия до полуночи: в таких случаях смотрят все — от документов до инфраструктуры. Сама процедура не вызывает вопросов. Все были корректны и вежливы.
Что в итоге нашли?
Общая картина нарушений в барах показана в официальном пресс-релизе суда. В нашем случае, как я понимаю, основная проблема связана с документацией по вентиляции и шумом от нее. С этим сейчас и работаем.
Что было в суде?
Это дело об административном правонарушении, судебные решения по ним выносятся довольно быстро — в течение минут 15.
Мы нарушения в суде признали, и с учетом того, что большинство из них к суду уже были устранены, просили назначить нам наказание в виде штрафа, этот вариант закон тоже предусматривает. Регулятор в свою очередь просил о приостановке деятельности. Суд с ним согласился. По двум других барам, нашим соседям, содержательно процесс был практически идентичным.
Вы говорили, что собираетесь уложиться быстрее чем в 60 суток с исправлением нарушений, это все еще актуально?
Да, это стандартный процесс. Такое окно возможностей всегда есть. Если все нарушения устранены раньше срока, можно просить суд о досрочном открытии. Но ничего, конечно, не гарантировано: в любом случае специалисты Роспотребнадзора должны подтвердить суду, что мы готовы к работе.
Что сейчас с сотрудниками? Они без работы, наверняка же у них выплаты, в том числе за количества смен?
Часть сотрудников в вынужденном отпуске, часть помогает и будет помогать с текущими задачами. Очень приятно, что есть отраслевая солидарность. Многие дружественные места уже предложили гостевые смены нашей команде. Мы в свою очередь в самое ближайшее время предложим еще какие-то варианты для поддержки сотрудников «Хроник» в период простоя.
Как вы думаете, почему проверка пришла только сейчас?
Насколько я вижу, наш сосед, житель дома, не скрывает, что проверка — результат его жалобы. И поскольку она, жалоба, очевидно, не первая, регулятор в какой-то момент, видимо, должен был среагировать. Тем более, как говорит сам наш сосед, жалобу поддержал федеральный депутат.
Проблема не в жалобе — это законное право горожанина, — и не в проверке, которая, повторюсь, была корректной и объективной. То, что беспокоит нашего соседа, не имеет отношения к сфере регулирования Роспотребнадзора. Уважаемый регулятор не отвечает за популярность улицы Некрасова и петербургский туристический бум. А, собственно, именно это и имеет смысл обсуждать. Жители обеспокоены туристическим ажиотажем и количеством людей на улице, особенно летом, а не тем, правильно ли у нас внутри висят швабры.
А раньше были конфликты? Как вообще пытались находить общий язык с жителями?
Бар работает на улице Некрасова больше десяти лет. Конечно, замечания и жалобы, особенно в летний сезон и особенно в последние лет пять, были, они неизбежны. Наша управляющая всегда была на связи с жителями дома, примеров немало. У бара нет уличной террасы у нас уже очень давно нет диджей-сетов, а танцевальных вечеринок до середины ночи, о которых пишет сосед в своей жалобе, описывая ситуацию на улице, никогда и не было, в другие дни музыка исключительно фоновая.
С четверга по воскресенье у нашего входа работает профессиональный администратор, который следит за порядком на нашем участке улицы. Мы контролируем все, что можем и имеем право контролировать. Но не можем влиять на то, чем мы не управляем. Например, как нам отвечать за «транспортный коллапс», на который также ссылается в своей жалобе сосед («автомобили клиентов паркуются в два ряда, блокируя движение и вынуждая других водителей выезжать на встречную полосу через двойную сплошную»!) — это не в нашей компетенции, не наше право, не наша инициатива.
Главная претензия к нам в некотором роде абсурдна: они «не ограничивают количество своих посетителей». Да, «Хроники» — популярный бар, а Некрасова — популярная улица, и все это в центре очень популярного туристического мегаполиса в условиях бурного роста внутреннего туризма. Появление барных кварталов — часть естественного развития города. Нужно ли нам всем (барам, жителям домов, городу) думать, как поддерживать в этих кварталах порядок? Безусловно, да. Решаются ли проблемы барных кварталов тотальной войной и запретами? Звучит сомнительно.
В 2013 году мы открывались на тихой улице Некрасова. Сегодня только на одном участке улицы между Маяковского и Восстания работают почти 20 баров (и какие-то, уверен, открываются еще прямо сейчас!). Видимо, город как живой организм решил, что именно здесь им самое место. Кейс Некрасова запрограммировали не мы, это наша общая с жителями проблема.
Что планируете делать дальше, после возобновления работы? Судя по нескольким материалам в СМИ, многие жители занимают радикальную позицию — они против баров.
Радикальную позицию пока все-таки высказывают не многие жители, а один конкретный человек. Сложно вести диалог, когда тебе прямо говорят: никаких компромиссов, вас здесь не будет, а потом не будет и следующих, а потом вообще всех.
Парадокс в том, что мы-то в полной мере понимаем обеспокоенность соседей и так же, как они, заинтересованы в том, чтобы минимизировать все издержки и перекосы барного бума в «квартале писателей». Уверены, что наш сосед искренен в своих целях и просто хочет помочь себе, другим соседям, другим горожанам. Но радикальные методы тут вряд ли помогут: на смену закрытым местам, которые работали больше десяти лет и думали о будущем, придут другие. И, как показывает практика, это уже будут временщики, с которыми договариваться о чем-то вряд ли получится.
Далеко ходить не надо: стоить изучить новейшую историю ресторанной улицы Рубинштейна. Так что мы в любом случае продолжим диалог и поиск компромисса.
Что вы можете ответить на аргументы противников баров: шумно, курят и так далее?
13 лет для петербургского бара по современным петербургским меркам — приличный срок, и мы, кажется, как минимум заслуживаем уважительного разговора.
«Хроники» — добросовестное предприятие, классический локальный бизнес. У нас, например, в последние годы за стойкой работают дети наших первых завсегдатаев, которые впервые пришли с родителями в бар еще школьниками! Мы вошли в недавно созданный по новому закону Реестр ресторанов Петербурга, который курирует Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, давно включены в авторитетные городские гиды.
Мы не любим нейм-дроппинг, но иногда приходится — у бара широкая интеллигентная аудитория разных поколений. Это важное «третье место» для петербуржцев самых разных творческих профессий — от журналистов, кинокритиков, поэтов и писателей до режиссеров, фотографов, художников, музыкантов и кураторов. К нам ходят сотрудники Эрмитажа, «Подписных изданий» и журнала «Сеанс», Европейского университета и Музея Бродского, Дома Радио и Александринского театра. Мы, так получилось, — часть большой культурной экосистемы. И когда говорят «выметайтесь!» — это послание не только нам, но и нашим гостям.
Жители готовы к объединению, а не думают о том же бары?
Сейчас мы как минимум координируемся с другими барами, работа которых приостановлена на улице. Какое-то более широкое объединение, думаю, рано или поздно неизбежно. Шесть лет назад попытку объединиться, как мы помним, сделали заведения на улице Рубинштейна. Не исключаю, что похожее объединение появится и на Некрасова.
Майская проверка на Некрасова, закон «о наливайках», экономические сложности — все это складывается в один ряд. Кажется, нас ждет переформатирование барной карты города. Какой она будет? Останется ли на ней место для «Хроник»?
Это хорошие вопросы, ведь то, что происходит сейчас с индустрией, не ограничивается кейсом улицы Некрасова. Петербург как грандиозный туристический мегаполис всегда жил вечными ценностями — от Эрмитажа до корабликов. И только в последние 15 лет на наших глазах в городе сформировались два новых мощных рынка-бренда — ресторанный и барный. Это уже часть петербургского ДНК, наше уникальное предложение.
Нам кажется, город должен быть заинтересован в том, чтобы эти бренды сохранить, а не зарегулировать и придушить. Проблема ведь касается не только маленьких баров, но и авторских ресторанов с заслуженной репутацией (вспомним, временное закрытие популярнейшего ресторана Birch на Кирочной улице, например).
Не думали, что, возможно, проще переехать в новую локацию?
Мы не думали про это. В жизни должно быть что-то постоянное. Надеюсь через 50 лет сидеть у бара «Хроники» на улице Некрасова, перемигиваться со старушками-посетительницами бара «Цветочки» напротив и листать свежий номер журнала «Собака» с Михаилом Борисовичем Пиотровским на обложке.
