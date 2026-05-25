Похолодание в Петербурге этом году выпало на День города

Как отметил Колесов, нынешнее похолодание нельзя назвать рекордным для конца мая. В прошлые годы День города в Петербурге уже проходил при весьма холодной погоде. Так, в XXI веке самым прохладным 27 мая стало в 2001 году, когда воздух прогрелся лишь до +11,9 градуса. В 2010 году максимальная температура составила +12,1 градуса, а в 2019-м — +12,5 градуса. По словам синоптика, в более ранние годы в конце мая в городе фиксировались и вовсе дневные температуры около +6…+8 градусов.

Причиной похолодания стал циклон, который сейчас обосновался над Белым морем и постепенно смещается к югу. Петербург окажется в его западной, наиболее холодной части. Северные воздушные потоки принесут холодную воздушную массу, а облачность и осадки не позволят воздуху прогреваться. Самыми холодными днями недели станут 27-29 мая.

Синоптик также сообщил, что в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и порывистый западный и северо-западный ветер до 10-15 метров в секунду. К середине недели ветер начнет ослабевать по мере приближения центра циклона. Похолодание будет непродолжительным. Уже с 30 мая в регионе начнется потепление, и дневная температура воздуха вновь повысится до +15…+20 градусов.