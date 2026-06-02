Посадка в самолет «по лицу», изменение тарифов на платную парковку и новые рейсы в Ереван и Астану: что ждет петербуржцев в июне

Новые стандарты для турбизнеса

С 1 июня в России вступают в силу ГОСТы для средств размещения (от отелей до кемпингов), а также рекомендации по приему иностранных туристов, прежде всего из Китая. Как отметили в Росстандарте, эти изменения должны повысить качество сервиса и помочь отрасли лучше учитывать языковые, культурные и бытовые особенности зарубежных гостей.

Следование новым стандартам — добровольное, но если турбизнес заявляет о соответствии ГОСТу, ему необходимо обеспечить навигацию на английском и китайском языках, возможность оплаты через UnionPay и WeChat Pay, QR-коды с китайскими версиями меню и сайта, а также учитывать предпочтения китайских туристов в размещении и питании. Все нюансы нововведений разъяснили в АТОР.