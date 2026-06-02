Посадка в самолет «по лицу», изменение тарифов на платную парковку и новые рейсы в Ереван и Астану: что ждет петербуржцев в июне

В России ввели новые стандарты для турбизнеса и контроля водителя с помощью ИИ, заработал реестр нуждающихся в восстановлении памятников архитектуры и система для ввоза товаров из стран ЕАЭС. А Петербург готовится к самому громкому событию июня — Петербургскому международному экономическому форуму. О главных новостях этого месяца — в материале Собака.ru.
Посадка в самолет «по лицу» в Пулково
С 1 июня в аэропорту заработал сервис «Мигом». Теперь пассажиры «Аэрофлота» могут пройти посадку на самолет с помощью биометрии. Такая услуга доступна только на рейсах авиакомпании, следующих из Петербурга в Москву и обратно. В будущем ее могут распространить и на другие направления. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, участие пассажиров — добровольное. Аналогичная опция также появилась в московском аэропорту Шереметьево.
Возобновление полетов в Дубай и новые рейсы в Ереван и Астану
С 1 июня можно улететь из Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты с пересадкой в Москве. Рейсы из столицы в ОАЭ выполняет «Аэрофлот». Пассажирам уже доступны билеты двух классов («эконом» и «бизнес») на самолеты Boeing 737. Та же авиакомпания с 3 июня запускает новые рейсы из Петербурга в столицы Армении и Казахстана. В обоих случаях полеты будут выполнять три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
Ограничения движения из-за ПМЭФ
С 3 по 6 июня в городе пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). В эти дни для автомобилистов будут действовать ограничения движения, особенно в южных районах и около аэропорта Пулково. Одновременно в городе усилят работу общественного транспорта, в том числе запустят специальный маршрут №400Э от станции метро «Московская» до «Экспофорума». Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться здесь.
Импорт из ЕАЭС через СПОТ
С 1 июня в России заработала система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), ввозимых автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Теперь импортерам необходимо заранее уведомлять ФНС о предстоящей поставке, вносить обеспечительный платеж и получать QR-код до пересечения границы. Нововведение направлено на усиление контроля за торговым оборотом и предотвращение уклонения от уплаты налогов.
Новые стандарты для турбизнеса
С 1 июня в России вступают в силу ГОСТы для средств размещения (от отелей до кемпингов), а также рекомендации по приему иностранных туристов, прежде всего из Китая. Как отметили в Росстандарте, эти изменения должны повысить качество сервиса и помочь отрасли лучше учитывать языковые, культурные и бытовые особенности зарубежных гостей.
Следование новым стандартам — добровольное, но если турбизнес заявляет о соответствии ГОСТу, ему необходимо обеспечить навигацию на английском и китайском языках, возможность оплаты через UnionPay и WeChat Pay, QR-коды с китайскими версиями меню и сайта, а также учитывать предпочтения китайских туристов в размещении и питании. Все нюансы нововведений разъяснили в АТОР.
Реестр нуждающихся в восстановлении ОКН
С 1 июня в России заработали новые правила учета объектов культурного наследия, нуждающихся в восстановлении. Теперь сведения о таких зданиях официально размещаются в единой информационной системе ДОМ.РФ, где инвесторы могут получить данные об их состоянии, ограничениях использования и доступных мерах поддержки. Это должно решить проблему неполной информации о памятниках архитектуры в регионах и упростить поиск проектов для потенциальных инвесторов.
Новые тарифы на платную парковку
С 1 июня стоимость часа стоянки в Центральном районе Петербурге дифференцировали в зависимости от загруженности участка:
- 100 рублей в час — на Миргородской улице (от Полтавской в направлении Военной);
- 200 рублей в час — на Суворовском проспекте (от 1-й Советской и Невского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры), на набережной Робеспьера (в двух зонах), на Синопской набережной (от площади Александра Невского до Смольного проспекта) и на улице Черняховского (от набережной Обводного канала до Транспортного переулка);
- 360 рублей в час — в Полтавском проезде (от Полтавской улицы в направлении Военной).
ГОСТ для контроля за водителями с помощью ИИ
С 15 июня в России вступает в силу предварительный стандарт для систем на базе искусственного интеллекта, которые оценивают опасность состояния водителя за рулем. Документ создан для производителей автомобилей и разработчиков подобных технологий и устанавливает единые требования к их работе.
Системы на базе ИИ должны распознавать признаки усталости, сонливости, стресса и снижения внимания по мимике, положению головы, речи и другим параметрам. Предварительный стандарт позволит проверить разные решения на практике перед созданием постоянного стандарта. В будущем это поможет снизить количество аварий на дорогах, считают в Росстандарте.
Блокировка счетов
С 14 июня банки обязаны в течение суток приостанавливать операции по счетам граждан и организаций, которых Росфинмониторинг внес в перечень причастных к экстремизму или терроризму.
После получения соответствующей информации кредитные организации должны заблокировать доступ к деньгам. Аналогичные меры по решению суда предусмотрены и для причастных к диверсиям.
Как пояснили авторы закона, изменения связаны с выявленными «случаями использования социальных выплат для финансирования терроризма, в том числе лицами, находящимися в розыске». Ранее они могли получать стипендии, пенсии и пособия, несмотря на блокировку счетов.
Геномная регистрация для военных и полицейских
В России вводится обязательная сдача образца ДНК для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии, а также гражданских специалистов и добровольцев, участвующих в выполнении боевых и служебных задач. Полученные данные будут храниться до достижения человеком 100-летнего возраста, а в случае его гибели — до установления личности. После увольнения со службы информацию можно будет удалить по письменному заявлению.
Три выходных дня
В июне петербуржцев и жителей других регионов страны ждет четырехдневная рабочая неделя — с 8 по 11 июня. За ней последуют три выходных дня подряд — с 12 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России. При этом 11 июня считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего времени сокращается на один час.
Фото на обложке: andreyspb21 / Shutterstock.com
Комментарии (0)