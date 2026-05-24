В Выборгском районе восстановят фонтан на площади Академика Климова

Он почти полностью разрушен: зарос травой, отсутствуют инженерные сети.
Фонтан перед зданием конструкторского бюро «Радуга» был предусмотрен проектом еще в 1980-х, но фактически его построили только в 2002 году.
Фонтан сохранит габариты и первоначальную концепцию двухуровневой композиции, но получит новые элементы: струи разной высоты и облицовку из шлифованного гранита. Нижнюю круглую чашу поднимут до уровня тротуара, увеличат площадь водной поверхности и добавят каскады по всей длине.
Реконструкцию синхронизируют с благоустройством территории: вокруг появятся места для отдыха, новые дорожки, светодиодные фонари, кустарники и деревья. Стихийную парковку на площади ликвидируют.
Объект передали на баланс «Водоканала» в 2021 году, а проектирование реконструкции велось с 2023 года.
