Директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили Орден Сербского флага I степени

Вручал награду министр культуры Сербии Николa Селакович.

Фото: Валентин Блох

Орден присужден за заслуги «в развитии двустороннего сотрудничества в области культуры и укреплении дружественных отношений» между Сербией и Россией.

Селакович вручил награду от имени президента Сербии Александра Вучича и отметил, что этим знаком признания Сербия и ее президент выражают благодарность Пиотровскому за вклад в развитие российско-сербских культурных связей. Министр подчеркнул, что Пиотровский стал первым гражданином России, удостоенным этой высокой награды.

Церемония прошла в Двадцатиоконном зале Государственного Эрмитажа, сообщил ТАСС.

