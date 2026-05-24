Директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили Орден Сербского флага I степени

Вручал награду министр культуры Сербии Николa Селакович.
Орден присужден за заслуги «в развитии двустороннего сотрудничества в области культуры и укреплении дружественных отношений» между Сербией и Россией.
Селакович вручил награду от имени президента Сербии Александра Вучича и отметил, что этим знаком признания Сербия и ее президент выражают благодарность Пиотровскому за вклад в развитие российско-сербских культурных связей. Министр подчеркнул, что Пиотровский стал первым гражданином России, удостоенным этой высокой награды.
Церемония прошла в Двадцатиоконном зале Государственного Эрмитажа, сообщил ТАСС.
