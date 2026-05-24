В Петербурге ветренно и дождливо: температура не поднимется выше +18 градусов

В воскресенье, 24 мая, погоду в Петербурге определяет тыловая холодная часть циклона, центр которого к середине дня окажется над северо-западом Карелии. Температура воздуха составит +16…+18 градусов — это ниже средних показателей.

Ожидается западный порывистый ветер, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В понедельник также местами возможны кратковременные дожди, сохранится ветреная погода. Ночью ожидается +10…+12 градусов тепла, днем — +15…+17 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.