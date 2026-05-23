Петербургу — 323 года: как в Петропавловской крепости отметят День города

Мероприятия состоятся 27 мая. Вход — свободный.
Праздник начнется в 10:30 с торжественной церемонии у памятного знака на Государевом бастионе. В ней примут участие почетные граждане Петербурга и представители власти.
С 11:30 до 12:30 на Соборной площади состоится парад духовых детско-юношеских оркестров. Более 800 юных музыкантов исполнят произведения Блантера, Шостаковича, Агапкина и Александрова. Также выступит ансамбль барабанщиц.
С 15:00 до 18:00 на сцене пройдет концерт с историческим прологом, танцами и приездом Петра I в карете.
Открытие выставки «Город и художник. Территория свободы» начнется в 12:30 в Инженерном доме. В экспозиции представлены живопись и графика второй половины XX века из коллекции музея — от Арефьевского круга до «Пушкинской-10».
Среди авторов: Александр Арефьев, Рихард Васми, Татьяна Глебова, Владимир Шинкарев, Дмитрий Шагин и другие. Выставка продлится до 18 октября. Вход на открытие свободный, а с 28 мая билеты будут стоить от 250 до 350 рублей.
Программа «Петербург на кончиках пальцев» пройдет на Соборной площади с 13:00 до 17:00. Это специальные мероприятия для незрячих и слабовидящих.
В программу входят адаптированная экскурсия по крепости с 3D-моделями, презентация тактильных макетов и книг, а также акция «Тактильная почта» — открытки с рельефно-графическим изображением и шрифтом Брайля, рассказали в пресс-службе ГМИ СПб.
Комментарии (0)