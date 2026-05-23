Петербургу — 323 года: как в Петропавловской крепости отметят День города

С 15:00 до 18:00 на сцене пройдет концерт с историческим прологом, танцами и приездом Петра I в карете.

Открытие выставки «Город и художник. Территория свободы» начнется в 12:30 в Инженерном доме. В экспозиции представлены живопись и графика второй половины XX века из коллекции музея — от Арефьевского круга до «Пушкинской-10».

Среди авторов: Александр Арефьев, Рихард Васми, Татьяна Глебова, Владимир Шинкарев, Дмитрий Шагин и другие. Выставка продлится до 18 октября. Вход на открытие свободный, а с 28 мая билеты будут стоить от 250 до 350 рублей.