Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Петербургу — 323 года: как в Петропавловской крепости отметят День города

Мероприятия состоятся 27 мая. Вход — свободный.

Фото: dimbar76 // Shutterstock

Праздник начнется в 10:30 с торжественной церемонии у памятного знака на Государевом бастионе. В ней примут участие почетные граждане Петербурга и представители власти.

С 11:30 до 12:30 на Соборной площади состоится парад духовых детско-юношеских оркестров. Более 800 юных музыкантов исполнят произведения Блантера, Шостаковича, Агапкина и Александрова. Также выступит ансамбль барабанщиц.

Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой ГМИ СПб

С 15:00 до 18:00 на сцене пройдет концерт с историческим прологом, танцами и приездом Петра I в карете.

Открытие выставки «Город и художник. Территория свободы» начнется в 12:30 в Инженерном доме. В экспозиции представлены живопись и графика второй половины XX века из коллекции музея — от Арефьевского круга до «Пушкинской-10».

Среди авторов: Александр Арефьев, Рихард Васми, Татьяна Глебова, Владимир Шинкарев, Дмитрий Шагин и другие. Выставка продлится до 18 октября. Вход на открытие свободный, а с 28 мая билеты будут стоить от 250 до 350 рублей.

Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой ГМИ СПб
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой ГМИ СПб

Программа «Петербург на кончиках пальцев» пройдет на Соборной площади с 13:00 до 17:00. Это специальные мероприятия для незрячих и слабовидящих.

В программу входят адаптированная экскурсия по крепости с 3D-моделями, презентация тактильных макетов и книг, а также акция «Тактильная почта» — открытки с рельефно-графическим изображением и шрифтом Брайля, рассказали в пресс-службе ГМИ СПб.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: