В Петербурге откроется городской экологический фестиваль «Зеленый пеликан»

Организатор — РГПУ имени Герцена. Фестиваль откроется 26 мая, а городские мероприятия пройдут 26 и 27 мая.

Фото: группа ВКонтакте «Фестиваль "Зеленый пеликан"». Раздел: «Фотографии для СМИ»

Городской экологический фестиваль «Зеленый пеликан» приурочен ко Дню города. Программа мероприятий направлена на развитие экологической культуры, популяризацию естественно-научных знаний, а также на создание площадки для взаимодействия школьников, студентов и экспертов.

В рамках «Зеленого пеликана» 26 мая состоится заседание экспертного клуба по вопросам экологии, урбанистики и благоустройства. Среди тем — влияние городской среды на человека, вовлечение жителей в экологические проекты, использование открытых пространств как образовательной среды, стартапы в урбанистике и практики соучастного проектирования, рассказали в пресс-службе Герценовского университета.

Сергей Тарасов

ректор Герценовского университета

«Экологическое мышление невозможно формировать только в аудиториях: оно рождается там, где образование вплетается в городскую ткань, превращая парки и набережные в пространство для исследования».

В течение двух дней, 26 и 27 мая, для гостей фестиваля будут организованы лекции, экскурсии, мастер-классы, интерактивные площадки, выставки и арт-объекты. Подробнее о программе можно узнать в социальных сетях фестиваля.

Фестиваль «Зеленый пеликан» — это годовой цикл событий, включающий мастер-классы, лекции, конкурсы ландшафтного дизайна и проектные школы.

