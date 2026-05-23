В Петербурге откроется городской экологический фестиваль «Зеленый пеликан»

Городской экологический фестиваль «Зеленый пеликан» приурочен ко Дню города. Программа мероприятий направлена на развитие экологической культуры, популяризацию естественно-научных знаний, а также на создание площадки для взаимодействия школьников, студентов и экспертов.

В рамках «Зеленого пеликана» 26 мая состоится заседание экспертного клуба по вопросам экологии, урбанистики и благоустройства. Среди тем — влияние городской среды на человека, вовлечение жителей в экологические проекты, использование открытых пространств как образовательной среды, стартапы в урбанистике и практики соучастного проектирования, рассказали в пресс-службе Герценовского университета.