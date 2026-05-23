Выходные в Петербурге будут умеренно теплыми: воздух прогреется до +19 градусов

В субботу, 23 мая, Петербург оказался в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха в городе прогреется до +17…+19 градусов.

Ветер ожидается западный, порывистый, 5–10 метров в секунду, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов уточнил, что в субботу дождь в Петербурге закончится днем, а в воскресенье осадки будут идти с перерывами, но большую часть дня.

Александр Колесов — о петербургской погоде в выходные 

Синоптик

«Совершенно разные в Санкт-Петербурге суббота и воскресенье в плане дождя, одинаковые по температуре воздуха, но комфортности будет не много из-за сильного западного ветра».

По словам синоптика, в субботу ночью температура воздуха составит +10…+12 градусов, днем — +15…+17.

Колесов также отметил, что в ближайшие несколько дней по всему региону ожидается умеренно теплая погода с температурой чуть выше нормы. Однако впереди — похолодание.

Обновление (13:34). В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать 23 мая с 5:00 до 21:00 и 24 мая с 9:00 до 21:00, рассказали в пресс-центре администрации Петербурга со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

