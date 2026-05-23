Выходные в Петербурге будут умеренно теплыми: воздух прогреется до +19 градусов

По словам синоптика, в субботу ночью температура воздуха составит +10…+12 градусов, днем — +15…+17.

Колесов также отметил, что в ближайшие несколько дней по всему региону ожидается умеренно теплая погода с температурой чуть выше нормы. Однако впереди — похолодание.

Обновление (13:34). В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать 23 мая с 5:00 до 21:00 и 24 мая с 9:00 до 21:00, рассказали в пресс-центре администрации Петербурга со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.