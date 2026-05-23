В Петербурге проходит XI Парад ретротранспорта

Также в параде принял участие первый советский междугородний дизельный автобус ЗИС-127 и Ikarus LUX 55.14 1972 года.

Колонна ретротранспорта проедет по маршруту: Большая Морская улица (от улицы Труда до Исаакиевской площади), затем Исаакиевская площадь, Невский проспект, Садовая улица, Инженерная улица и Караванная улица, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Обновление (13:43). Сразу после парада ретротехника встала на Манежной площади: выставка открыта для всех до 18:00, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.