В Петербурге проходит XI Парад ретротранспорта

В мероприятии участвуют 323 единицы техники — ровно столько, сколько лет исполнится Петербургу в этом году.
Парад проходит в рамках седьмого международного фестиваля «ТранспортФест», который продлится с 21 по 23 мая.
В колонне: 56 автобусов, 6 троллейбусов, 10 трамваев, 14 мотоциклов, 25 грузовиков, легковые автомобили и спецтехника из частных коллекций и музеев России и зарубежья.
Главной новинкой парада стала специальная колонна «100 лет петербургскому автобусу», которая была сформирована впервые в честь векового юбилея регулярного автобусного движения в городе.
В ее составе такие экспонаты, как, например, восстановленный ЗИС-155, в котором сохранено более 80 процентов оригинальных деталей.
Также в параде принял участие первый советский междугородний дизельный автобус ЗИС-127 и Ikarus LUX 55.14 1972 года.
Колонна ретротранспорта проедет по маршруту: Большая Морская улица (от улицы Труда до Исаакиевской площади), затем Исаакиевская площадь, Невский проспект, Садовая улица, Инженерная улица и Караванная улица, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Обновление (13:43). Сразу после парада ретротехника встала на Манежной площади: выставка открыта для всех до 18:00, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
