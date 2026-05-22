Облик будущего приюта для животных в Кронштадте показал Смольный

Вид комплекса, рассчитанного на содержание 150 собак и 50 кошек, согласовал главный архитектор Петербурга Павел Соколов, сообщил губернатор Александр Беглов. На строительство приюта может уйти почти полмиллиарда рублей, пишут СМИ.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Приют разместят на Кронштадтском шоссе. Учреждение будет состоять из восьми зданий и объединит корпуса для содержания животных, здание для персонала, ветеринарный пункт, здание карантина, складские помещения и контрольно-пропускной пункт. На территории появятся специальные зоны для выгула и дрессировки животных.

По данным «Фонтанки», на строительство этого приюта могут потратить 463,7 млн рублей. Также шелтер для животных планируют построить в Металлострое — его возведение оценивают уже в 575 млн рублей.

Сейчас в Петербурге работают 19 официальных приютов для собак и кошек. В апреле этого года Александр Беглов подписал постановление о поддержке приютов для бездомных животных в 2026 году. Город будет выделять приютам деньги, чтобы компенсировать их расходы на коммунальные услуги и вывоз мусора.

