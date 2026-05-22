Облик будущего приюта для животных в Кронштадте показал Смольный

Вид комплекса, рассчитанного на содержание 150 собак и 50 кошек, согласовал главный архитектор Петербурга Павел Соколов, сообщил губернатор Александр Беглов. На строительство приюта может уйти почти полмиллиарда рублей, пишут СМИ.
Приют разместят на Кронштадтском шоссе. Учреждение будет состоять из восьми зданий и объединит корпуса для содержания животных, здание для персонала, ветеринарный пункт, здание карантина, складские помещения и контрольно-пропускной пункт. На территории появятся специальные зоны для выгула и дрессировки животных.
По данным «Фонтанки», на строительство этого приюта могут потратить 463,7 млн рублей. Также шелтер для животных планируют построить в Металлострое — его возведение оценивают уже в 575 млн рублей.
Сейчас в Петербурге работают 19 официальных приютов для собак и кошек. В апреле этого года Александр Беглов подписал постановление о поддержке приютов для бездомных животных в 2026 году. Город будет выделять приютам деньги, чтобы компенсировать их расходы на коммунальные услуги и вывоз мусора.
