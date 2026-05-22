На Левашовском Хлебозаводе появится выставка о домах-мастерских художников. Ее подготовят студенты-архитекторы со всей России

В центре внимания участников школы окажется исчезающая типология художественных поселков и домов-мастерских — пространств, где формировались творческие сообщества, коллективная память и неформальные связи.

Летняя школа стартует в июле 2026 года и будет состоять из трех этапов. Сначала участников ждет предварительное исследование в гибридном формате — онлайн и офлайн в московском офисе NOWADAYS office. Затем с 15 по 19 июля пройдет экспедиция в Петербурге: студенты будут работать в доме-мастерской художников Александра Позина, Марины Спивак и Дмитрия Вердиану в Шувалово-Озерках. Финальный этап посвятят обработке материалов и созданию выставочного проекта.

Во время поездки участники займутся инвентаризацией дома, фиксацией архитектурных особенностей и сбором материалов для будущей выставки. Теоретическая часть программы будет включать лекции, семинары и ридинг-группы, посвященные истории художественных поселков, эволюции домов-мастерских и вопросам музеефикации жилых пространств художников.

Принять участие в программе могут студенты-архитекторы, окончившие минимум три курса вуза, а также выпускники университетов, интересующиеся музейной практикой и исследованием архитектурного наследия. Для студентов школы из регионов организаторы предусмотрели покрытие расходов на проживание и транспорт. Подать заявку можно до 10 июня. Для этого нужно отправить портфолио, а также по желанию — мотивационное письмо.