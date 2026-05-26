Кто в Петербурге исследует исторические кладбища и реставрирует двери с помоек? Режиссер Манас Сираканян — о своем фильме «Краеведение»

Кто такие краеведы «новой волны», каким они видят город и как меняют его прямо сейчас? В поисках ответов на эти вопросы в Петербурге сняли целое кино! Его герои: экскурсовод Виктор Федотов, реставратор Валентина Манн и исследовательница исторических кладбищ Маргарита Николаева. Тизер фильма собрал тысячи лайков и комментариев в соцсетях, а билеты на сеанс (премьера в День города в кинотеатре «Аврора»!) раскупили за считанные минуты. В чем феномен этой документалки — поговорили с ее режиссером Манасом Сираканяном.
Режиссер Манас Сираканян
У Петербурга сложные отношения с памятью: здесь могут одновременно реставрировать фасад и сносить историческое здание за углом. В какой момент вы поняли, что про город сегодня нужно говорить именно через людей?
Сначала мне казалось, что нужно делать большую историю — например, про градозащитные конфликты: противостояние активистов, застройщиков и администрации. Но чем больше я пытался уложить это в одну систему, тем яснее понимал: не складывается.
В Петербурге есть яркие горожане, которые занимаются краеведением и смежными темами. И я подумал: а за кем мне самому интересно наблюдать? С кем у меня уже сложились отношения? В какой-то момент все совпало — так появились герои и вместе с ними очень простая структура фильма.
Мы рассказываем истории трех петербуржцев и показываем, чем они занимаются, как смотрят на город. Постепенно через их личное отношение складывается образ сегодняшнего Петербурга. Конечно, это не исчерпывающая картина и не попытка охватить всю сложность темы, а определенный срез, который важен для меня и, как оказалось, интересен зрителям.
Представите своих героев подробнее?
Все трое очень разные. Виктор Федотов олицетворяет первый этап погружения в Петербург. Он — проводник для тех, кто хочет выйти за пределы стандартной экскурсии, чтобы увидеть что-то другое: парадные, коммуналки, доходные дома, заброшенные усадьбы. Он как будто стоит у входа в эту тему и говорит: «Проходите, сейчас я вам все покажу».
Следующий способ взаимодействия с Петербургом связан уже с реальным изменением городской среды — пусть медленным, кропотливым и не всегда заметным сразу. Это история Валентины Манн и ее коллег из мастерской «Двери с помоек», которые занимаются реставрацией архитектурных деталей буквально по одной двери. Благодаря такой работе Петербург сохраняется на очень конкретном, физическом уровне.
А история Маргариты Николаевой сначала вообще может показаться самой странной — она исследует исторические кладбища. Но в этом, как мне кажется, и есть важная мысль фильма: в изучении города нет слишком странных тем. Самые необычные стороны его жизни тоже заслуживают внимания — и интерес к ним вовсе не выглядит чем-то маргинальным или фриковатым.
Ваши герои — довольно молодые люди. Вам было важно показать именно новое поколение петербургских краеведов?
Краеведческое и градозащитное движение в Петербурге существует давно, есть общепризнанные мэтры, но мне хотелось рассказать о людях, которые заинтересовались городом в последние годы.
Новая волна интереса к Петербургу во многом связана с соцсетями. Люди стали массово фотографировать город, а камера заставляет внимательнее смотреть на детали. Ты вдруг замечаешь состояние окон, дверей, фасадов — то, что в обычно глаз пропускает. Мне было важно показать героев, которые, с одной стороны, сами продукт этой новой волны в соцсетях, а с другой — во многом ее формируют.
В каждом фильме есть еще один герой, который всегда остается за кадром, — это его режиссер. В чем ваш интерес?
У каждого петербуржца в какой-то момент возникает желание узнать город глубже — не просто как пространство, в котором мы живем, а как сложную среду с собственной историей и культурой. У меня это естественным образом совпало с профессиональным поиском темы для нового фильма.
Помните, как в начале этого года в соцсетях завирусился флешмоб: пользователи выкладывали фото и видео из 2016 года? Тогда я вспомнил одно событие из того времени. Именно в тот период я впервые пошел на экскурсию. Моим гидом был Роман Везенин. Его блог уже пользовался популярностью, но к нему еще не выстраивалась в очереди, как сейчас, поэтому нам удалось прогуляться по Петербургу один на один.
Был грязный мартовский день, мы бродили по парадным где-то в районе Владимирской и Достоевской. По привычке документалиста у меня с собой оказалась (еще кассетная!) камера. Я не думал ни о каком фильме, но, наверное, именно с того времени и начался мой более глубокий интерес к Петербургу. И это удивительно: ты можешь всю жизнь провести в одном городе, почти не задумываясь о нем, — а потом в какой-то момент вдруг увидеть его другими глазами.
Режиссер Манас Сираканян в финальной сцене фильма «Краеведение»
Тизер фильма в соцсетях обсуждают так, будто это не документалка про краеведов, а новый сериал Netflix. Почему, как вам кажется, людей так зацепила эта тема именно сейчас?
Я был удивлен, даже шокирован количеством просмотров. Думаю, сработало сразу несколько факторов. Во-первых, у героев фильма уже есть своя фан-база. Во-вторых, видимо, алгоритмы подхватили видео и показали его большому количеству людей — и оно срезонировало. Мы сразу продали все билеты на премьеру.
Интерес к краеведению, Петербургу и его культурному наследию растет уже давно. Я сам наблюдаю это с 2016 года, с тех пор как начал глубже интересоваться историей города. За это время появилось новое поколение краеведов, градозащитников, активистов — и просто людей, которым важно понимать город, в котором они живут. Так что это не внезапный всплеск, а скорее накопившийся потенциал, который требует реализации.
Насколько страшно выпускать такое личное кино в Петербурге — городе, где у каждого есть собственная теория, как его правильно любить?
Краеведческое сообщество — это, в принципе, очень яркие люди со сложными характерами и непростыми отношениями между собой. Как говорится в китайской пословице: «Кто одним занимается — друг друга не любят». Поэтому я заранее готовлю себя к волне критики.
Мне кажется, я даже примерно понимаю, какой она будет. Обязательно скажут, что Виктор — не настоящий знаток города, Валентина неправильно реставрирует архитектурные детали, а Маргарита — не исследователь кладбищ, потому что у нее нет кандидатской диссертации. Кто-то наверняка спросит, почему я снял фильм именно про этих героев, а не про «настоящих» краеведов. Или почему вообще выбрал краеведение, а не градозащитный активизм.
Какой отклик зрителей после премьеры будет для вас самым важным?
Для меня было бы наградой «заразить» краеведением как можно большее количество петербуржцев. Изменить их оптику, помочь им взглянуть на город новым взглядом. Заинтересовать их героями фильма, а через героев заинтересовать самим Петербургом, вдохновить на более глубокое изучение города и его культурного наследия. Мне кажется, это и есть самое важное.
Комментарии (0)