Кто в Петербурге исследует исторические кладбища и реставрирует двери с помоек? Режиссер Манас Сираканян — о своем фильме «Краеведение»

У Петербурга сложные отношения с памятью: здесь могут одновременно реставрировать фасад и сносить историческое здание за углом. В какой момент вы поняли, что про город сегодня нужно говорить именно через людей?

Сначала мне казалось, что нужно делать большую историю — например, про градозащитные конфликты: противостояние активистов, застройщиков и администрации. Но чем больше я пытался уложить это в одну систему, тем яснее понимал: не складывается.

В Петербурге есть яркие горожане, которые занимаются краеведением и смежными темами. И я подумал: а за кем мне самому интересно наблюдать? С кем у меня уже сложились отношения? В какой-то момент все совпало — так появились герои и вместе с ними очень простая структура фильма.

Мы рассказываем истории трех петербуржцев и показываем, чем они занимаются, как смотрят на город. Постепенно через их личное отношение складывается образ сегодняшнего Петербурга. Конечно, это не исчерпывающая картина и не попытка охватить всю сложность темы, а определенный срез, который важен для меня и, как оказалось, интересен зрителям.