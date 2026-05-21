Новой сцену МДТ на Звенигородской планируют построить через четыре года

Новое здание Академического Малого драматического театра — Театра Европы строят в Адмиралтейском районе на Звенигородской улице, 7А. Проект при этом менять не стали: площадь комплекса составит 23,5 тысячи квадратных метров, а высота — почти 29 метров. Внутри появится зал-трансформер на 675 мест, помещения для хранения декораций и подземная парковка. Новую сцену построят, сохранив исторического фасад здания бывшего фуражного двора Семеновского полка.

Разрешение на строительство выдали еще 10 лет назад, а открыть новую сцену сначала собирались в 2019 году. В 2017 году контракт на 2,5 млрд рублей с компанией «Стройсоюз СВ» расторгли из-за срыва работ. Позже следствие выявило хищение более 45 млн рублей при строительстве. Основатель компании Максим Корнеев получил реальный срок, еще несколько фигурантов дела — условные сроки за покушение на мошенничество.

После этого проект передали компании «Трансепт групп». В 2021 году с ней подписали новый контракт уже на 8 млрд рублей — стоимость выросла после переработки проекта театра. В 2025 году Главгосэкспертиза одобрила обновленные решения для новой сцены с учетом современных театральных технологий, а сам проект включили в список строек, которые финансируются из Фонда национального благосостояния.

Малый драматический театр — Театр Европы работает в городе с 1944 года. Основная сцена находится на улице Рубинштейна. Театром с 1983 года руководит режиссер Лев Додин.