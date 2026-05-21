Введение платы для VPN-пользователей решили отложить

Введение мобильными операторами специальных списаний для пользователей VPN-сервисов обсуждают с конца марта. Тогда с такой инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с операторами связи, писал Forbes.

Изначально изменения хотели запустить до 1 мая. В апреле «Ведомости» сообщили, что операторы попросили министерство отсрочить введение инициативы. Позже собеседники РБК рассказали, что сроки сдвинули на 1 июня, так как операторам понадобилось дополнительное время, чтобы подготовить систему и провести тесты.

По закону компании должны предупреждать абонентов об изменении тарифов минимум за 10 дней. Если бы новые правила вступали в силу с 1 июня, уведомления пользователи должны были получить не позднее 21–22 мая. Однако на момент публикации материала крупнейшие мобильные операторы таких сообщений не выпускали, отметило издание.