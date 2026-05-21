Загрязнение воздуха выявили в четырех районах Петербурга

Самым загрязненным воздух оказался в Василеостровском районе — там концентрация вещества превысила норму в 1,6 раза. В Центральном районе показатель ПДК превзошел допустимые пределы в 1,4 раза, в Петроградском — в 1,3 раза, в Красногвардейском — в 1,1 раза.

Диоксид азота в воздухе — это результат работы двигателей внутреннего сгорания, сжигания твердых отходов и выбросов промышленных предприятий. В ведомстве добавили, что загрязнений другими веществами не обнаружено. Других загрязняющих компонентов в атмосфере не обнаружили, добавили в ведомстве.

Качество воздуха в Петербурге в марте анализировал Комитет по природопользованию. Мониторинг проводили с помощью сети станций, расположенных в 18 районах города, а также с привлечением передвижных лабораторий. Тогда специалисты ведомства зафиксировали «незначительное превышение по пыли» в Выборгском и Приморском районах, однако все другие показатели, по их данным, находились в пределах нормы.

В конце марта петербуржцы массово жаловались на дым в городе. Тогда же МЧС стало рассылать петербуржцам смс-сообщения, в которых предупреждало о «неблагоприятных метеоусловиях», способствующих загрязнению воздуха. Все это совпало по времени с сообщениями о пожарах в портах Приморска и Усть-Луги, а также в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти. В Комитете по природопользованию темный дым в небе над Петербургом тогда объяснили отсутствием ветра, из-за которого выхлопные газы и выбросы с предприятий не рассеиваются.

Собака.ru собирала данные международных систем мониторинга и обращалась к экспертам за разъяснениями, чтобы разобраться, что же тогда происходило с петербургским воздухом.