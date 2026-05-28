Арт-статуэтки (старинная технология pâte de verre!) премии ТОП50-2026 уже готовы. Вот как их делали — и это вау!

pâte de verre — одна из древнейших технологий в мире: она появилась еще во времена Древнего Египта и Месопотамии, но настоящего расцвета достигла в конце XIX — начале XX века благодаря французским мастерам, работавшим в стиле ар-нуво.

Современные специалисты переосмыслили pâte de verre: если их предшественники стремились к максимально плотной и гладкой поверхности изделия, то они, наоборот, сохраняют фактуру материала, чтобы подчеркнуть его хрупкость и несовершенство.