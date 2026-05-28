Арт-статуэтки (старинная технология pâte de verre!) премии ТОП50-2026 уже готовы. Вот как их делали — и это вау!

До XXI премии ТОП50 — чуть больше недели! В 2026-м она пройдет с императорским размахом — в Михайловском замке Павла I. А пока — рассказываем о наградных статуэтках для лауреатов этого года. Специально для Собака.ru их создали энтузиасты лаборатории NWGlass.lab, возродившие в Петербурге технологию производства стеклянных кирпичей Фальконье. Последние, как и наградные статуэтки (уже в четвертый раз!), команда делает из бывших в употреблении бутылок. За способность превращать вторсырье в арт-объекты она сама становилась лауреатом премии «Петербург будущего» — 2023 в номинации «Ресайкл-проект».
При изготовлении статуэток применяют две технологии — литье в форму с прессованием и pâte de verre, то есть спекание стеклянной крошки. Весь процесс занимает порядка месяца (восхищаемся терпению мастеров!).
pâte de verre — одна из древнейших технологий в мире: она появилась еще во времена Древнего Египта и Месопотамии, но настоящего расцвета достигла в конце XIX — начале XX века благодаря французским мастерам, работавшим в стиле ар-нуво.
Современные специалисты переосмыслили pâte de verre: если их предшественники стремились к максимально плотной и гладкой поверхности изделия, то они, наоборот, сохраняют фактуру материала, чтобы подчеркнуть его хрупкость и несовершенство.
Каждая наградная статуэтка состоит из нескольких частей. Первой делают подставку. Для этого бутылки расплавляют при температуре 1180 °C, чтобы стекло превратилось в горячую массу, которую набирают с помощью специальной трубки и помещают в графитовую форму. Лишнее отрезают ножницами, а остальное — прессуют.
Тамара Ковалева
руководитель производства
Стекло начинает остывать и после этого его отправляют в печь на отжиг. Отжиг — это снятие внутреннего напряжения материала. По сути, медленное охлаждение, которое длится 12 часов. За это время стекло набирает прочность и потом гарантированно не треснет.
После этого заготовку обрабатывают на шлифовальном станке, стачивая лишнее. В конце дно декорируют поталью (имитацией сусального золота): она тончайшим слоем ложится на неровности задней поверхности получившегося «кирпичика», создавая оптический эффект живого мерцания.
Самих «собачек» делают в несколько этапов: создают силиконовые модели, а на их основе — рабочие формы из особого материала (он похож на гипс, но газопроницаем и пригоден для работы со стеклом). В каждой такой форме помещается до пяти статуэток!
Следующий шаг — изготовление крошки. Для этого снова расплавляют бутылки, накручивают горячую массу на специальную трубку и сливают ее в воду. За счет резкого перепада температур стекло растрескивается и превращается в множество микроосколков.
Тамара Ковалева
руководитель производства
После сушки крошку сортируют через сита на несколько фракций: крупную, среднюю и мелкую. Это нужно, чтобы правильно уложить стекло в форму и получить красивый рисунок. Крупные кусочки идут туда, где больше объема, например в пузико, а мелкие — в ушки, хвосты и лапы.
Если где-то останется пустота, «собачка» уйдет в брак. А брака бывает много. Если из пяти статуэток получаются три — это уже праздник. Конечно, со временем рука набивается, но каждая работа все равно остается непредсказуемой.
После того как крошка уложена в форму, ее отправляют в печь. Сначала стекло медленно прогревают, а затем увеличивают температуру до 870 градусов и начинают внимательно следить за процессом спекания.
Тамара Ковалева
руководитель производства
Если передержать изделие в печи, рисунок станет менее читаемым. Здесь важно поймать баланс — сохранить фактуру стекла и при этом сделать работу прочной. Этот момент каждый раз приходится искать заново: даже при отработанной программе на процесс влияет все, вплоть до погоды.
Когда становится понятно, что результат получился нужным, печь открывают. Дальше важно дождаться, пока температура немного спадет, чтобы снова закрыть печь: если сделать это слишком рано, крошка может переспечься. После этого стекло на 12 часов отправляют на отжиг, чтобы окончательно снять напряжение с материала.
«Собачки» этого года сохранили уже знакомый силуэт, но получили несколько важных изменений. Мастера вернули платформу с волной — по их словам, «очень петербургскую историю». А вместо прессованной надписи и металлической таблички на подставке теперь — тонкое «шелковистое» травление на торцевой стороне.
Готовые изделия получились одновременно сияющими и хрупкими: с блеском стекла и легкой «порушенностью», сохраняющей ощущение ручной работы. Именно в этом сочетании, казалось бы, несочетаемого и заключается главный шарм статуэтки этого года.
