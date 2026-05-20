Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

Москва примет зеркальное решение и продлит безвизовый режим для граждан КНР на 2027 год, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал ТАСС, что «безвизовый режим с Китаем показал себя весьма положительно».

Безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами начал действовать 15 сентября 2025 года. Изначально Китай ввел его на один год в тестовом формате. Уже 1 декабря 2025 года Владимир Путин подписал ответный указ, который разрешил гражданам Китая въезжать в Россию без виз. Упрощенные правила при этом не касаются тех, кто едет работать, учиться, жить в другой стране или заниматься международными перевозками — в том числе водителей, членов экипажей, экспедиторов и переводчиков.

Весной 2026 года посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй предложил сделать безвизовый режим между двумя странами постоянным. По его словам, отмена виз заметно упростила поездки и дала много новых возможностей для россиян и китайцев.

Судя по статистике, которую отслеживает Ассоциация туроператоров России, интерес к поездкам действительно вырос. В 2025 году россияне съездили в Китай почти 2,5 млн раз — это на 30% больше, чем годом ранее. Только за первый квартал 2026 года Китай посетили более 690 тысяч граждан России, что на 53,7% больше прошлогоднего показателя.

Турпоток из Китая в Россию тоже продолжает расти. В 2025 году Китай стал лидером по числу иностранных туристов в России: страну посетили более 834 тысяч граждан КНР. В начале 2026 года поток продолжил увеличиваться — за первые три месяца в Россию приехали свыше 154 тысяч китайских туристов, что на 44,4% больше год к году.