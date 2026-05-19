Эксклюзив! «Флагшток» запускает роллердром под открытым небом

Общественное пространство переключается на лето: бассейн уже готов к освежающим заплывам, на очереди — запуск гигантского роллердрома и новой базы водных видов спорта. Собака.ru рассказывает, чем заняться на территории «Флагштока» этим летом!
Со среды, 20 мая на территории общественного пространства «Флагшток» начинает работу роллердром. Его запускают на месте самого большого катка в мире.
Этим летом общая площадь роллердрома составит 22 000 квадратных метров. Специальное покрытие подойдет как новичкам, так и тем, кто уже уверенно катается. Для гостей будет работать прокат роликов и защиты, так что приезжать можно без экипировки. А еще — сюда пустят на скейбордах, лыжероллерах и велосипедах.
Основные тарифы:
- билет 170 рублей (без камеры хранения);
- билет 320 рублей (входит камера хранения на 1 час);
- 200 рублей/час — стоимость дополнительного времени пользования камерой хранения.
Более подробно с информацией о работе ролледрома можно ознакомиться здесь.
Другая новинка — база водных видов спорта, которую откроют прямо в акватории парка 300-летия Петербурга. С золотистого пляжа к ней протянут пешеходный мост: пара шагов — и вы у прохладных вод Финского залива. Здесь заработает пункт проката сапбордов, пляжного инвентаря и камеры хранения. В прокачке навыков помогут опытные инструктора.
Ранее после планового техчека также заработал «Бассейн у Флагштока» с двумя подогреваемыми чашами: олимпийской на 50 метров и малой гидромассажной. В этом сезоне добавили дополнительные зоны для загара, а в тарифе «Комфорт» появилась видовая площадка на верхнем уровне. С наступлением тепла обещают и фирменный лайнап: утреннюю аквааэробику, вечерние диджей-сеты и возвращение безалкогольного бара на основной палубе.
Летние споты у общественного пространства тоже возвращаются: газон с бинбэгами, концертная площадка и локации для отдыха с лучшими видами на Лахта Центр. Как и прежде, тут будут проходить тренировки, выступления любимых артистов и другие события под открытым небом. За анонсами событий следите на официальном сайте «Флагштока».
Комментарии (0)