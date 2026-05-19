Эксклюзив! «Флагшток» запускает роллердром под открытым небом

Со среды, 20 мая на территории общественного пространства «Флагшток» начинает работу роллердром. Его запускают на месте самого большого катка в мире.

Этим летом общая площадь роллердрома составит 22 000 квадратных метров. Специальное покрытие подойдет как новичкам, так и тем, кто уже уверенно катается. Для гостей будет работать прокат роликов и защиты, так что приезжать можно без экипировки. А еще — сюда пустят на скейбордах, лыжероллерах и велосипедах.

Основные тарифы:

билет 170 рублей (без камеры хранения);

билет 320 рублей (входит камера хранения на 1 час);

200 рублей/час — стоимость дополнительного времени пользования камерой хранения.

