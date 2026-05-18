Носят ли рабочие каски, с помощью ИИ проверяет Фонд капремонта

В Петербурге за ходом капитального ремонта начали следить с помощью современных технологий. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Фонда капремонта Леонид Вишневский на заседании профильной комиссии, сообщает «Деловой Петербург».
По словам Вишневского, на стройплощадках начали устанавливать умные камеры с искусственным интеллектом. Они способны определять, используют ли рабочие каски и другие средства защиты, а также фиксируют случаи, когда строительный мусор складируют в неположенных местах.
Также теперь инженерам автоматически составляют график выездов на объекты, где идут работы. Специальная система строит для них удобные маршруты между адресами, а все отчеты, замечания и штрафы можно оформлять прямо через мобильное приложение.
Сегодня нейросети уже умеют следить за безопасностью жителей города и штрафовать тех, кто не выполняет предписания в сфере благоустройства.
