Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Собака.ru: новый издатель в Сочи

Издательский дом Собака.ru объявляет о смене издателя в Сочи. С июньского номера 2026 года все медиа под брендом Сочи.Собака.ru будет выпускать Павел Жежель, медиаменеджер из Москвы и эксперт с многолетним опытом премиальных коммуникаций. Изменения происходят в связи с предстоящим личным банкротством Артема Савченко, которое не связано с издательской деятельностью, но не позволит ему заниматься предпринимательством в ближайшие годы. Собака.ru прекратила 11-летнее партнерство с Артемом и планирует максимально сохранить локальную команду издательства.

Павел Жежель продолжит развивать федеральный бренд Собака.ru в Сочи как медиа о героях, создающих локально тренды, красоту и смыслы, тех, кто каждый день делает Сочи лучше. Журнал и диджитал будут основаны на эксклюзивности редакционных публикаций, высоких стандартах визуального языка, а также приверженности лучшему медийному опыту Собака.ru.

«Я рад возможности присоединиться к Собака.ru и возглавить этот креативный проект в Сочи. Передо мной стоят амбициозные цели — расширять премиальную целевую аудиторию и актуальные форматы взаимодействия с ней. При этом неизменным остается глубокая экспертиза, красота и искренность каждого материала», — прокомментировал Павел Жежель.

Главным редактором журнала становится Мария Заботина (Медичи). Мария работала с Собака.ru как выпускающий редактор в течение 2025 года, и также имеет опыт работы главным редактором в локальным издетельстве федерального издания. У Марии есть каналы о Сочи в соцсетях.

 

Мария Заботина (Медичи)
Дарья Тучина

Мария Заботина (Медичи)

Первым выпуском новой команды станет июньский журнал, в дальнейшем издание будет выходить ежемесячно. На первой обложке журнала в июне будет опубликована ставшая легендарной съемка и интервью с Юлией Снегирь.

Первая обложка июньского выпуска "Сочи.Собака.ru" с Юлией Снегирь

Первая обложка июньского выпуска "Сочи.Собака.ru" с Юлией Снегирь

Все переходящие обязательства по рекламным и редакционным проектам будут выполнены в полном объеме.

Издательство также открыто к новым маркетинговым форматам для локальных брендов, культурных институций, девелоперов, премиальных отелей и гастрономических энтузиастов. «Мы рассчитываем на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с партнерами и друзьями бренда. Смена издателя — это точка роста и новых возможностей, приглашаем всех присоединиться к созданию премиального медиа о Сочи», — добавил новый издатель.

Для предложений о сотрудничестве и по вопросам размещения рекламы просим обращаться к Павлу Жежелю:

телефон - 8 916 543 48 48

телеграм - @PavelGegelPG 

pavelgegel@sochi.sobaka.ru

 

 

 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: