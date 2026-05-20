Собака.ru: новый издатель в Сочи

Издательский дом Собака.ru объявляет о смене издателя в Сочи. С июньского номера 2026 года все медиа под брендом Сочи.Собака.ru будет выпускать Павел Жежель, медиаменеджер из Москвы и эксперт с многолетним опытом премиальных коммуникаций. Изменения происходят в связи с предстоящим личным банкротством Артема Савченко, которое не связано с издательской деятельностью, но не позволит ему заниматься предпринимательством в ближайшие годы. Собака.ru прекратила 11-летнее партнерство с Артемом и планирует максимально сохранить локальную команду издательства.
Павел Жежель продолжит развивать федеральный бренд Собака.ru в Сочи как медиа о героях, создающих локально тренды, красоту и смыслы, тех, кто каждый день делает Сочи лучше. Журнал и диджитал будут основаны на эксклюзивности редакционных публикаций, высоких стандартах визуального языка, а также приверженности лучшему медийному опыту Собака.ru.
«Я рад возможности присоединиться к Собака.ru и возглавить этот креативный проект в Сочи. Передо мной стоят амбициозные цели — расширять премиальную целевую аудиторию и актуальные форматы взаимодействия с ней. При этом неизменным остается глубокая экспертиза, красота и искренность каждого материала», — прокомментировал Павел Жежель.
Главным редактором журнала становится Мария Заботина (Медичи). Мария работала с Собака.ru как выпускающий редактор в течение 2025 года, и также имеет опыт работы главным редактором в локальным издетельстве федерального издания. У Марии есть каналы о Сочи в соцсетях.
Первым выпуском новой команды станет июньский журнал, в дальнейшем издание будет выходить ежемесячно. На первой обложке журнала в июне будет опубликована ставшая легендарной съемка и интервью с Юлией Снегирь.
Первая обложка июньского выпуска "Сочи.Собака.ru" с Юлией Снегирь
Все переходящие обязательства по рекламным и редакционным проектам будут выполнены в полном объеме.
Издательство также открыто к новым маркетинговым форматам для локальных брендов, культурных институций, девелоперов, премиальных отелей и гастрономических энтузиастов. «Мы рассчитываем на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с партнерами и друзьями бренда. Смена издателя — это точка роста и новых возможностей, приглашаем всех присоединиться к созданию премиального медиа о Сочи», — добавил новый издатель.
Для предложений о сотрудничестве и по вопросам размещения рекламы просим обращаться к Павлу Жежелю:
телефон - 8 916 543 48 48
телеграм - @PavelGegelPG
