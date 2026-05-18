Будет ли +30 градусов жары в Петербурге на этой неделе, рассказал главный синоптик города

Завтра днем в городе ожидается до +27...+29 градусов тепла, говорится на сайте регионального Росгидромета. Однако, по мнению синоптика Александр Колесова, ситуация не такая однозначная и прогноз может еще измениться.

Как отметил специалист, в Ленобласти жара практически гарантирована. Уже сегодня на востоке региона температура воздуха поднимется до +25 градусов. Во вторник и среду столбики термометров местами достигнут +30 градусов, а в четверг сохранится тепло до +25. Лишь к пятнице ожидается более заметное похолодание — примерно до +20 градусов.

При этом в самом Петербурге ситуация остается менее определенной. Александр Колесов пояснил, что многое будет зависеть от прохождения атмосферного фронта и облачности. Именно эти факторы могут помешать воздуху прогреться до +30 градусов. Однако все же, по словам синоптика, есть очень большой шанс, что температура в центре города достигнет такой отметки.

