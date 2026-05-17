Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Из Петербурга запустили бесплатные автобусы для туристов в Старую Ладогу

Проект организовал «Центр развития Ладоги», взяв на себя расходы на транспорт и сопровождение.

Фото: Nikolson // Shutterstock

Автобус будет отправляться от станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Экскурсия начнется прямо в дороге: гид будет встречать гостей в историческом костюме. Заплатить нужно лишь 800 рублей за вход в крепость.

Путешественники смогут посетить Ладожскую крепость с Воротной и Стрелочной башнями, Варяжскую улицу, храмы XII и XVII веков, Свято-Успенский женский монастырь, Земляной город, Никольский мужской монастырь, а также Святой источник Параскевы Пятницы на Малышевой горе.

Там можно набрать воды с собой и по традиции загадать желание, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: