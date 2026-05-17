Из Петербурга запустили бесплатные автобусы для туристов в Старую Ладогу

Автобус будет отправляться от станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Экскурсия начнется прямо в дороге: гид будет встречать гостей в историческом костюме. Заплатить нужно лишь 800 рублей за вход в крепость.

Путешественники смогут посетить Ладожскую крепость с Воротной и Стрелочной башнями, Варяжскую улицу, храмы XII и XVII веков, Свято-Успенский женский монастырь, Земляной город, Никольский мужской монастырь, а также Святой источник Параскевы Пятницы на Малышевой горе.

Там можно набрать воды с собой и по традиции загадать желание, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.