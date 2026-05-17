Заяц Арсений на Иоанновском мосту «переоделся» к лету

Скульптура зайца считается неофициальным символом петровского Петербурга. Она появилась у Иоанновского моста в 2003 году в честь 300-летия Петербурга. Официальное название — «Зайчик, спасшийся от наводнения», но сейчас его мало кто помнит. Горожане называют зайца Арсением — это анаграмма финского названия Заячьего острова.

Петербуржцы верят, что скульптура исполняет желания: кидают монетки на удачу. Если монета удержится на постаменте, то задуманное сбудется, рассказали в пресс-службе «Мостотреста».