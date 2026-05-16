В «Ночь музеев» в Петербурге продлят работу общественных туалетов

График работы продлили у стационарных туалетов в Петропавловской крепости (у Музея космонавтики, Главного казначейства, Кронверкской куртины, Монетного двора и на парковке у дома №13), а также на Лазаретном переулке, Театральной площади, в Александровском парке, Румянцевском саду, на Невском проспекте и на площади Искусств.

Остальные стационарные туалеты предприятия будут работать в обычном режиме, рассказали в пресс-службе городского «Водоканала».

Напомним, что «Ночь музеев» стартует 16 мая. В этом году участвуют более 140 музеев, галерей, библиотек и концертных залов. О том, какие художественные музеи точно стоит посетить, рассказали в нашем материале.