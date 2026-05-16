Циклон уходит, но дожди еще задержатся: в Петербурге прохладно и сыро

В регионе облачно, во второй половине дня возможны прояснения.

Фото: Tatiana Kovaleva // Shutterstock

В субботу, 16 мая, погоду в городе формирует тыловая часть циклона. Он постепенно унесет с собой дождевые облака, но температура все еще будет немного ниже нормы.

Местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди, в области — с грозами, сообщил синоптик Михаил Леус.

Ветер будет слабым, однако в дневные часы его скорость может усиливаться до 5–10 метров в секунду. После прекращения осадков, по словам синоптика Александра Колесова, появится солнце, и воздух успеет прогреться до +15…+17 градусов.

В воскресенье погода изменится: днем местами возможен небольшой дождь, но осадков будет уже меньше, а воздух станет заметно теплее. В Петербурге воздух прогреется до +20 градусов. 

Следующая рабочая неделя ожидается очень теплой и почти без дождей, хотя отдельные кратковременные осадки и грозы не исключены. Фон температуры повысится до +22…+27 градусов. Самые теплые дни, по предварительным прогнозам, — 19 и 20 мая.

