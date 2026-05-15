Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Первые «Чистые игры» в этом году анонсировали в Петербурге

Четыре игры подряд в этом месяце проведут организаторы командных соревнований по очистке природы.

Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Все майские игры пройдут на разных локациях:

  • 17 мая в Ржевском лесопарке;
  • 24 мая в Пискаревском парке;
  • 25 мая в Кировском районе у реки Красненькая;
  • 31 мая на Пляже у Лахты на Морской, 15.

Как подчеркивают организаторы, «Чистые игры» — это не только способ помочь природе, но и возможность найти новые знакомства. Тем участникам, которые хотят узнать друг о друге заранее, проект предлагает воспользоваться своим приложением для знакомств «Чисто по Любви».

В приложении можно просматривать анкеты других участников и общаться онлайн. Также у пользователей есть возможность создать собственную команду для «Чистых игр» или присоединиться к уже существующей, чтобы затем встретиться на соревновании с людьми, близкими по духу.

«Чистые игры» основал в 2014 году экоактивист и лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2019» Дмитрий Иоффе. Сегодня инициатива проводится в сотнях российских городах и представлена за рубежом.

Участники «Чистых игр» ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистику игр ведут в реальном времени на сайте и в мобильном приложении проекта. За одно соревнование игроки могут собрать от 2 до 5 тонн мусора.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: