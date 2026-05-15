Первые «Чистые игры» в этом году анонсировали в Петербурге

Все майские игры пройдут на разных локациях:

17 мая в Ржевском лесопарке;

24 мая в Пискаревском парке;

25 мая в Кировском районе у реки Красненькая;

31 мая на Пляже у Лахты на Морской, 15.

Как подчеркивают организаторы, «Чистые игры» — это не только способ помочь природе, но и возможность найти новые знакомства. Тем участникам, которые хотят узнать друг о друге заранее, проект предлагает воспользоваться своим приложением для знакомств «Чисто по Любви».

В приложении можно просматривать анкеты других участников и общаться онлайн. Также у пользователей есть возможность создать собственную команду для «Чистых игр» или присоединиться к уже существующей, чтобы затем встретиться на соревновании с людьми, близкими по духу.

«Чистые игры» основал в 2014 году экоактивист и лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2019» Дмитрий Иоффе. Сегодня инициатива проводится в сотнях российских городах и представлена за рубежом.

Участники «Чистых игр» ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистику игр ведут в реальном времени на сайте и в мобильном приложении проекта. За одно соревнование игроки могут собрать от 2 до 5 тонн мусора.