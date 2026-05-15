В исторических районах Петербурга восстанавливают деревья и кустарники. Центру вернут более 10 тысяч насаждений

Работы по озеленению будут продолжат и осенью. В программу включены участки набережных реки Мойки, Пряжки и канала Грибоедова, а также скверы Петроградского района и другие территории исторического центра. Речь идет о местах, где деревья росли раньше, но со временем были утрачены, уточняют в городском правительстве.

Восстановление насаждений ведется совместно Комитетом по благоустройству и Комитетом по природопользованию по поручению губернатора Петербурга. Перед началом работ проекты согласовывали с ведомствами, отвечающими за инженерные сети и охрану исторического наследия, включая КГИОП и Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Также в пресс-службе правительства отметили, что за последние десятилетия в центре города изменились инженерные коммуникации, появились новые остановки и обновленные тротуары, поэтому возможность посадки растений специалисты оценивают индивидуально для каждого участка.

Всего в 2026 году на улицах, бульварах, в парках и садах Петербурга высадят более 10,2 тысячи деревьев и 91,5 тысячи кустарников. На улицах и в парках появятся липы, клены, рябины, ивы, декоративные яблони, черемуха, каштаны, дубы, а также хвойные — сосны, ели и лиственницы. Среди кустарников выбрали кизильник, пузыреплодник, барбарис, дерен, акацию, спирею, розы и сирень.