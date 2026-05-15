Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В исторических районах Петербурга восстанавливают деревья и кустарники. Центру вернут более 10 тысяч насаждений

В центре города планируют высадить более 420 деревьев на 87 адресах и свыше 11,3 тысячи кустарников на 111 участках, пишет пресс-служба Смольного. Первые липы уже появились на набережной Крюкова канала напротив острова Новая Голландия — рядом с Военно-морским музеем на площади Труда.

Synthetic Messiah / Shutterstock

Работы по озеленению будут продолжат и осенью. В программу включены участки набережных реки Мойки, Пряжки и канала Грибоедова, а также скверы Петроградского района и другие территории исторического центра. Речь идет о местах, где деревья росли раньше, но со временем были утрачены, уточняют в городском правительстве.

Восстановление насаждений ведется совместно Комитетом по благоустройству и Комитетом по природопользованию по поручению губернатора Петербурга. Перед началом работ проекты согласовывали с ведомствами, отвечающими за инженерные сети и охрану исторического наследия, включая КГИОП и Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Также в пресс-службе правительства отметили, что за последние десятилетия в центре города изменились инженерные коммуникации, появились новые остановки и обновленные тротуары, поэтому возможность посадки растений специалисты оценивают индивидуально для каждого участка.

Всего в 2026 году на улицах, бульварах, в парках и садах Петербурга высадят более 10,2 тысячи деревьев и 91,5 тысячи кустарников. На улицах и в парках появятся липы, клены, рябины, ивы, декоративные яблони, черемуха, каштаны, дубы, а также хвойные — сосны, ели и лиственницы. Среди кустарников выбрали кизильник, пузыреплодник, барбарис, дерен, акацию, спирею, розы и сирень.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: