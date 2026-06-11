Каким будет музей Ивана Билибина (юбилей: 150 лет!) в Ивангороде и когда ждать открытия? Сказки, Египет, блокада и костюмы из экспедиций по Русскому Северу

Особняк был построен в XIX веке для купца второй гильдии Филиппа Пантелеева. Двухэтажное здание в стиле классицизма соединено аркой с одноэтажным флигелем. Одна из его особенностей — срезанный под углом 45 градусов фасад и облицованные известняком откосы возвышения.

Угловую часть второго этажа украшает балкон на фигурных консолях. В начале XX века отсюда открывался вид сразу на две крепости. Им любовались писатель Александр Куприн и художник Иван Билибин. О том, что в Ивангороде они останавливались в одном доме, но в разное время, выяснилось случайно во время разговора в 1937 году.