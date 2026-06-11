Каким будет музей Ивана Билибина (юбилей: 150 лет!) в Ивангороде и когда ждать открытия? Сказки, Египет, блокада и костюмы из экспедиций по Русскому Северу

В 2026 году году исполнится 150 лет со дня рождения Ивана Билибина, чьи иллюстрации к книгам знакомы каждому любителю народных сказок. Крупнейшее в России собрание произведений художника и его жены Александры Щекатихиной-Потоцкой хранится не в Эрмитаже и Третьяковской галерее, а в небольшом музее приграничного Ивангорода. Десятки экспонатов (от первых набросков до костюмов, привезенных из этнографических экспедиций по Русскому Северу!) представлены в особняке XIX века неподалеку от знаменитой крепости. В прошлом году историчное здание пережило комплексную реставрацию, а прямо сейчас там ведется масштабная работа по созданию новой экспозиции об Иване Билибине и не только. Собака.ru рассказывает (и показывает!), что ждет посетителей на открытии, которое состоится уже этим летом.
Историческая фотография особняка Пантелеева, где в наши дни разместится выставка об Иване Билибине. Цветовая реконструкция, выполненная с помощью нейросетей
От детских снимков до свидетельства о смерти
Впервые семейную коллекцию Билибиных покажут максимально полно. Как рассказала Собака.ru зампредседателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Леся Колесникова, она включает фотографии, рисунки и личные вещи художника, которые помогут проследить его жизненный и творческий путь с самых ранних лет, начиная с детских снимков с младшим братом и первых набросков.
Отдельные разделы выставки будут посвящены этнографическим экспедициям Билибина по Русскому Северу, его участию в объединении «Мир искусства», а также годам, проведенным в Египте и Франции. Посетители увидят документы, связанные с возвращением художника в Советскую Россию, и его работой в театре, где он создавал костюмы и декорации для спектаклей.
Особое место займут документы о последних годах жизни Билибина. Среди них — уведомление об эвакуации, от которой он отказался, пропуска в столовую блокадного Ленинграда и свидетельство о смерти. Эти материалы расскажут о драматических обстоятельствах, выпавших на долю художника в годы Великой Отечественной войны.
Иван Билибин (1876–1942) — русский живописец и график, мастер иллюстрации и театральный сценограф. В своем творчестве он сочетал традиции русского лубка и японской гравюры. Большую известность ему принесло художественное оформление народных сказок и произведений Александра Пушкина. Среди его самых узнаваемых работ — рисунки к «Царевне-лягушке», «Василисе Прекрасной» и «Сказке о царе Салтане».
Дар наследника и дом для реликвий
Семейная коллекция Билибиных оказалась в музее 1980 году благодаря Мстиславу Потоцкому — приемному сыну художника, который передал ее с одним условием: она должна быть доступна посетителям, а не пылится в фондах. Исполняя волю дарителя, под нее выделили отдельное здание. Домом для реликвий стал особняк Пантелеева — один из самых известных памятников архитектуры Ивангорода.
Отреставрированный особняк Пантелеева в 2026 году
Особняк был построен в XIX веке для купца второй гильдии Филиппа Пантелеева. Двухэтажное здание в стиле классицизма соединено аркой с одноэтажным флигелем. Одна из его особенностей — срезанный под углом 45 градусов фасад и облицованные известняком откосы возвышения.
Угловую часть второго этажа украшает балкон на фигурных консолях. В начале XX века отсюда открывался вид сразу на две крепости. Им любовались писатель Александр Куприн и художник Иван Билибин. О том, что в Ивангороде они останавливались в одном доме, но в разное время, выяснилось случайно во время разговора в 1937 году.
Ивангород — приграничный город, поэтому для его посещения нужен специальный пропуск. Последний можно получить через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения заявления — 15 рабочих дней, поэтому его оформлением стоит озаботиться заранее. Также при въезде потребуется паспорт гражданина РФ.
Власти Ленобласти уже много лет рассматривают упрощение пропускного режима в Ивангороде. В прошлом году они заявили о создании сервиса электронных путевок, который в перспективе позволит посетить город по билету в музей. Однако его запуск пока не анонсировали.
Фасады-хамелеоны и подарок к юбилею мастера
В прошлом году особняк Пантелеева пережил комплексную реставрацию. Специалисты отремонтировали все, чтобы сделать историческое здание пригодным для размещения новой экспозиции: от кровли и подвалов, от инженерных сетей до интерьера. А еще ему вернули исторический цвет и архитектурный ритм фасада, восстановив утраченные в советское время декоративные элементы: рельефные наличники, дверные детали и «сухарики» — ряд прямоугольных выступов, расположенных в виде орнамента на карнизе.
зампредседателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области
Пожалуй, самым удивительным в реставрации оказалось то, что в укромном месте — в подкровельной части — специалисты выявили фрагменты расколеровки штукатурки: цветовые оттенки, в которые в разное время красили особняк. Реставраторы подобрали наиболее близкий к историческому образцу цвет – светло-серый. В зависимости от солнечного освещения он может быть серым, голубым и даже почти белым. Кстати, это соответствует воспоминаниям Пантелеевых, которые называли его «белым домом».
Кстати, истории купцов, занимавшихся в том числе производством клейменного — «пантелеевского» — кирпича, из которого построены многие дома в Нарве и Ивангороде тоже найдется место в новой экспозиции. Однако ключевая роль в музее будет е отведена именно семейной коллекции Ивана Билибина и его жены Александры Щекатихиной-Потоцкой, которая также была художницей и оставила большое наследие.
Прямо сейчас продолжается подготовка и оснащение залов современным оборудованием. Это пространство откроет двери для посетителей уже в августе — к 150-летию со дня рождения выдающегося мастера иллюстрации.
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