Что происходит с Дачей Громова — последним памятником деревянного зодчества на Петроградской стороне? Узнали у активистов и чиновников

После революции в здании размещались клуб совторгслужащих имени Дзержинского, дом отдыха шоферов-стахановцев, лодочная станция и ресторан. В конце 1930-х годов заработал опытный ленинградский телецентр, откуда велись одни из первых трансляций в Петербурге. Затем дачу передали Дому пионеров и школьников, который занимал ее несколько десятилетий.

После распада Советского Союза бывшая усадьба оказалась в руках сменявших друг друга арендаторов и постепенно приходила в упадок. К началу 2000-х годов ее отключили от коммуникаций. Так один из последних памятников деревянного зодчества Петроградской стороны на долгие годы оказался заброшен и выпал из городской жизни.