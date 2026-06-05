Что происходит с Дачей Громова — последним памятником деревянного зодчества на Петроградской стороне? Узнали у активистов и чиновников

Если бы современный горожанин оказался на Петроградской стороне в конце XIX века, то не обнаружил бы доходных домов и особняков в стиле модерн, которыми она славится сегодня. До строительства Троицкого моста и последовавшей за ним каменной застройки эта территория почти сплошь состояла из деревянных домов. В XX веке большую их часть унесли наводнения, а оставшиеся сожгли в блокадных буржуйках. О том, каким был этот район более ста лет назад, напоминают лишь два здания: Дом Матюшина (Музей петербургского авангарда), а точнее — его восстановленная копия, и Дача Громова в Лопухинском саду. Последняя почти не изменилась за полтора столетия, заслужив звание последнего памятника деревянного зодчества Петроградской стороны. Собака.ru рассказывает ее историю.
Дача Громова до реставрации
Прошлое: от купеческих апартаментов до ленинградского телецентра
Дача в Лопухинском саду существует уже более полутора столетий и за это время неоднократно меняла владельцев, каждый из которых оставил здесь свой след. До середины XIX века территория у Малой Невки принадлежала представителям высшей знати — графу Григорию Кушелеву-Безбородко, князю Петру Лопухину и графу Виктору Кочубею. Однако она оказалась неразрывно связана с другим именем — Василия Громова, который приобрел ее в 1848 году. Именно благодаря ему загородная усадьба превратилась в одно из самых известных частных владений Петербурга, именуемое «бриллиантовой виллой».
Современный вид дача приобрела в 1850-х годах стараниями архитекторов Георгия Винтергальтера и Александра Горностаева. Это яркий пример ранней эклектики с использованием классических мотивов и уникальный памятник деревянного зодчества середины XIX века.
Во времена Василия Громова не менее выразительным был сад, прилегающий к загородной усадьбе. В нем располагались оранжереи, гроты, фонтаны, беседки и каменная терраса с лестницей у живописного пруда. Одним из тех, кто приложил руку к его созданию, был садовник Егор Одинцов — автор сквера на Исаакиевской площади.
Василий Громов был одним из крупнейших лесопромышленников своего времени и известным благотворителем. Его фирма владела лесопильными заводами, поставляла материалы для главных проектов Российской империи и вела торговлю за рубежом. Так, компания предпринимателя участвовала в строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой, а также в возведении Николаевского (ныне Благовещенского) моста через Неву. А еще он жертвовал деньги на открытие приютов, храмов и больницы, за что получил звание почетного гражданина.
искусствовед, куратор проекта «Дача Громова»
После смерти Василия Громова загородная усадьба перешла его младшему брату Илье, а затем ее выкупила бывшая жена последнего Анна Евреинова. Она владела дачей с 1889 по 1897 годы, сдавала в аренду литератору Иерониму Ясинскому, а позже продала банкиру Федору Алферову. После чего и произошла перепланировка участка до современных масштабов. Пока это все, что нам удалось о ней найти, но мы продолжаем поиски.
После революции в здании размещались клуб совторгслужащих имени Дзержинского, дом отдыха шоферов-стахановцев, лодочная станция и ресторан. В конце 1930-х годов заработал опытный ленинградский телецентр, откуда велись одни из первых трансляций в Петербурге. Затем дачу передали Дому пионеров и школьников, который занимал ее несколько десятилетий.
После распада Советского Союза бывшая усадьба оказалась в руках сменявших друг друга арендаторов и постепенно приходила в упадок. К началу 2000-х годов ее отключили от коммуникаций. Так один из последних памятников деревянного зодчества Петроградской стороны на долгие годы оказался заброшен и выпал из городской жизни.
Настоящее: первая за много лет реставрация и сообщество небезразличных энтузиастов
Восстановление дачи началось в 2016 году по программе КГИОП и финансировалось из бюджета Петербурга. К тому моменту здание уже несколько лет пустовало и находилось в плачевном состоянии. Основной объем работ выполнила компания ООО «ПСБ «Жилстрой», а на одном из этапом к проекту подключилась компания «Петрос». Общая стоимость реставрации, по данным Смольного, составила около 285 миллионов рублей.
Сперва специалисты выполнили самые срочные меры: укрепили фундамент, расчистили подвалы и сняли наружную обшивку, чтобы оценить сохранность сооружения и остановить его дальнейшее разрушение. Затем восстановили крышу, укрепили стены и перекрытия, а также демонтировали и заменили деструктивные элементы. Одновременно велась борьба с грибком и другими поражениями древесины, которые за годы запустения успели серьезно повредить исторические детали. Отдельные участки пришлось расчищать вручную.
Павел Малахов
главный архитектор проекта ООО «ПСБ «ЖилСтрой»
Мы тщательно подбирали древесину для замены деструктивных элементов сруба и стропильной системы. Нам удалось сохранить до 80% подлинных конструкций. Ремонтно-восстановительные работы на террасах-верандах проводили с использованием вывешивающих и подпорных конструкций, что помогло нам полностью перебрать все перекрытия с балками, крышу со стропилами и стены.
Следующий этап был посвящен внешнему облику дачи. В 2018 и 2019 годах отреставрировали фасады, окна, двери и парадное крыльцо с чугунным козырьком и ступенями из путиловского камня, а также восстановили решетки, ограждения и фигуры грифонов, которые не сохранились до наших дней. Металлический декор возрождали в мастерских, ориентируясь на архивные материалы и сохранившиеся аналоги.
Во время работ были сделаны неожиданные находки: интерьерах обнаружили фрагменты старинной живописи, а на потолке одной из террас — декоративную роспись XIX века, выполненную в трафаретной технике. Также частично сохранились фрагменты цветных стекол с гравированными узорами, которые, предположительно, ровесники самого сооружения.
Главный архитектор проекта ООО «ПСБ «ЖилСтрой»
Таких образцов деревянной архитектуры в центре Петербурга остались считанные единицы. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечить высокий уровень сохранности подлинных элементов фасадов и интерьеров. Это действительно очень ценный и редкий объект культурного наследия, который отличается роскошной отделкой: живописью, витражами, чугунным декором, лепниной и резьбой.
Сейчас, глядя на то, как отреставрированная дача привлекает гостей и отдыхающих парка, хочется верить, что в будущем она станет прекрасным местом для проведения различных мероприятий — например, тематических вечеров, а также интересных и востребованных экскурсий, посвященных судьбам ее владельцев и связанной с ней эпохе.
Еще до старта восстановительных работ здание объединило вокруг себя энтузиастов, которым было небезразлично его будущее, превратив Лопухинский сад в один из центров культурной жизни Петроградского района. Проект получил название «Дача Громова. Реинкарнация», а его идеологом выступил режиссер театра «Синтез» Андрей Лунин. При поддержке местной администрации он и его команда провели десятки акций, рассказывающих о ценности памятника деревянного зодчества.
Последователями первых защитников стали художественный руководитель уличного театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков и искусствовед Юлия Журавлева. С 2021 года они развивают проект «Дача Громова», устраивая пленэры и выставки, музыкальные и поэтические вечера, театральные спектакли, перформансы, инсталляции и уличные фестивали, чтобы о здании узнало как можно больше петербуржцев и гостей города.
искусствовед, куратор проекта «Дача Громова»
Мы также провели исследовательскую работу в архивах, восстановив историю захоронения семьи Громовых. Нам удалось собрать средства на установку надгробия на месте утраченного фамильного склепа на Новодевичьем кладбище. В день 155-летия со дня смерти Василия Громова мы поставили закладной камень с именами всех, кто был похоронен там в XIX веке. Этот шаг стал важной частью работы по сохранению памяти о купцах и меценатах Громовых.
Будущее: очередное забвение или новая жизнь
С момента завершения реставрации прошло уже шесть лет, однако дальнейшего восстановления так и не последовало. Здание по-прежнему остается отрезанным от коммуникаций, поэтому вложенные в него усилия могут оказаться напрасными, считают участники проекта «Дача Громова».
Современный вид исторического здания
В КГИОП сообщили, что техническое состояние несущих конструкций, фасадов и крыши оценивается как удовлетворительное. Там добавили, что еще в 2022 году был согласован проект сохранения и приспособления здания под Центр искусств Петроградского района, разработанный компанией «ПСБ «ЖилСтрой». В него также вошли решения по устройству инженерных систем и обеспечению безопасности.
В комитете также уточнили, что заказчиком документации выступал Подростково-молодежный центр «Петроградский», который получил дачу в 2013 году. Представители учреждения на официальный запрос Собака.ru не ответили.
Ответ на официальный запрос Собака.ru
В 2023 году проектная документация была представлена заказчиком в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга для прохождения государственной экспертизы. После рассмотрения ее вернули на доработку. По имеющейся информации, Подростково-молодежный центр «Петроградский» продолжает прорабатывать вопрос приспособления объекта к современному использованию.
Тем временем участники проекта «Дача Громова» продолжают рассказывать об истории здания и привлекать внимание к его судьбе. Каждый месяц в Лопухинском саду проходят экскурсии, которые можно посетить за донейшн. Ближайшие запланированы на 5 и 28 июня. За обновлениями можно следить в группе во «ВКонтакте».
искусствовед, куратор проекта «Дача Громова»
Сейчас Дача Громова как никогда нуждается во внимании городских властей и решении вопроса о ее дальнейшей судьбе. Это действительно важно: здание с такой богатой историей не должно быть забыто и оставлено на полпути к новой жизни. На мой взгляд, оно заслуживает не только внимания к его богатейшему прошлому, но и достойного будущего.
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