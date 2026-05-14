Смотрим тизер фильма «Краеведение» — о людях, сохраняющих и исследующих Петербург

Героями картины стали экскурсовод Виктор Федотов, основательница проекта «Двери с помоек» и реставратор Валя Манн и исследовательница исторических кладбищ Маргарита Николаева. Вместе с ними зрители отправятся на прогулку по летнему Петербургу, чтобы увидеть его с новой стороны: открыть неприметные детали, пройти необычными маршрутами и по-новому взглянуть на знакомые пейзажи.

Виктор Федотов проводит авторские прогулки по скрытым и труднодоступным уголкам Петербурга, знает, где искать самые аутентичные интерьеры города, а еще развивает блог @unf_spb и занимается реставрацией антикварной мебели.

Валя Манн в 2019 году вместе с Андреем Трошковым и Сашей Артемьевым запустили проект «Двери с помоек». Команда находит выброшенные исторические двери и окна, возвращая им первоначальный вид с помощью реставрации.

Маргарита Николаева — автор блога и сайта whatiscemetery, посвященных старинным захоронениям города и региона. Она выпустила книгу «Некрополи Петербурга» и разработала карту обнаруженных исторических надгробий.

Билеты на премьеру фильма, которая состоится 27 мая в кинотеатре «Аврора», уже распроданы. Однако режиссер картины Манас Сираканян сообщил Собака.ru, что скоро кинотеатр анонсирует дополнительную дату показа.

