На благоустройство четырех скверов на юго-западе Петербурга потратят около 220 млн рублей

Благоустроить планируют несколько зеленых зон вдоль реки Новой:

сквер между проспектом Народного Ополчения и улицей Стойкости;

сквер у дома №23 на улице Стойкости;

сквер у дома №104 на проспекте Ветеранов;

территорию вдоль реки Новой между проспектом Ветеранов и улицей Стойкости.

В скверах появятся детские площадки, качели, скамейки и урны. Также рабочим предстоит убрать старые ограждения, вывезти мусор, обновить покрытия дорожек и площадок, уложить плитку и асфальт, обустроить газоны и цветники.

Проект благоустройства уже обсуждали летом 2024 года на встрече с жителями Кировского района. Тогда представители проекта рассказали, что все пространства оформят в едином стиле с отсылкой к речной тематике. Вдоль реки хотят сделать прогулочные зоны с лежаками, беседками и качелями, несколько детских и спортивных площадок, зоны для воркаута и паркура, а также стену для граффити. Жители района во время обсуждений просили добавить больше качелей и теннисных столов, сохранить как можно больше деревьев и предусмотреть велопарковки.