Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На благоустройство четырех скверов на юго-западе Петербурга потратят около 220 млн рублей

Тендер на проведение работ разместили 13 мая, обратил внимание «Деловой Петербург». Заказчиком выступает администрация Кировского района. Подать заявки компании смогут до 29 мая, а победителя выберут 3 июня. Работы должны завершить до 24 ноября.

WorldStockStudio / Shutterstock

Благоустроить планируют несколько зеленых зон вдоль реки Новой:

  • сквер между проспектом Народного Ополчения и улицей Стойкости;
  • сквер у дома №23 на улице Стойкости;
  • сквер у дома №104 на проспекте Ветеранов;
  • территорию вдоль реки Новой между проспектом Ветеранов и улицей Стойкости.

В скверах появятся детские площадки, качели, скамейки и урны. Также рабочим предстоит убрать старые ограждения, вывезти мусор, обновить покрытия дорожек и площадок, уложить плитку и асфальт, обустроить газоны и цветники.

Проект благоустройства уже обсуждали летом 2024 года на встрече с жителями Кировского района. Тогда представители проекта рассказали, что все пространства оформят в едином стиле с отсылкой к речной тематике. Вдоль реки хотят сделать прогулочные зоны с лежаками, беседками и качелями, несколько детских и спортивных площадок, зоны для воркаута и паркура, а также стену для граффити. Жители района во время обсуждений просили добавить больше качелей и теннисных столов, сохранить как можно больше деревьев и предусмотреть велопарковки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: