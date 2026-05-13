Тарелку из дореволюционного ресторана «Медведь» продают на «Авито» за полмиллиона рублей

Блюдо изготовили на заказ в 1893 году на английской фабрике Bisto. О том, что посуда, создана специально для ресторана «Медведь», свидетельствует изображенный на ней логотип с животным. Само заведение работало на Большой Конюшенной, 27 с 1878 по 1917 год, а пик его популярности пришелся на 1890-е годы.

В свое время это было одно из самых престижных заведений Петербурга. Здесь праздновали свои юбилеи артисты Мария Савина и Константин Варламов, а также журналист и писатель Алексей Суворин. «Медведь» посещал и президент Третьей Французской республики Эмиль Лубе. В меня ресторана были блюда русско-французской кухни: стерляжью уху с расстегаями, котлеты из рябчика и жаркое с пулярками.