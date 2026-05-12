Генконсульство Израиля в Петербурге возобновило работу

Консульский отдел страны работает в штатном режиме, сообщили в соцсетях учреждения. Чтобы получить услуги заявителям рекомендуют следовать процедуре, указанной на сайте диппредставительства.

С 2 марта этого года консульство Израиля временно перестало оказывать свои услуги из-за «ситуации на Ближнем Востоке и решением израильских дипломатических миссий по всему миру свернуть или ограничить свою работу», писали в ведомстве. Конфликт, который стал причиной паузы в работе учреждения, обострился 28 февраля — в тот день на территории Ирана начались боевые действия.

С 11 мая также вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Россияне смогут въезжать в королевство без разрешительных документов и находиться там до 90 дней в год — непрерывно или суммарно. Речь идет о краткосрочных поездках, не связанных с работой, учебой или переездом. Что еще изменится в жизни петербуржцев в мае, читайте в нашем дайджесте.

