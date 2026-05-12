Личный опыт: как я спасла 46 серых жаб на болоте под Петербургом

Женская доля

Участники акции собирают серых жаб вдоль специального ограждения, которое устанавливают у проезжей части с акивным автомобильным и велосипедным трафиком. Помогать амфибиям мигрировать нужно в обе стороны: как к водоему, так и обратно.

Самки возвращаются в лес позже самцов. Более того, они часто доносят избранников до места размножения! Дело в том, что самцы в три раза меньше, поэтому просто забираются на спину самок и путешествуют с комфортом, пока те тащат их на себе к месту назначения.