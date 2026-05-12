Личный опыт: как я спасла 46 серых жаб на болоте под Петербургом

Каждую весну серые жабы заказника «Сестрорецкое болото» мигрируют из леса к водоему для размножения. Путь занимает до двух недель, и почти на всем его протяжении их подстерегает опасность — проезжая часть, где они попадают под колеса автомобилей и велосипедов. Чтобы им помочь, несколько лет назад в Петербурге запустили акцию «Дорогу амфибиям!». Ее участники переносят земноводных через дорогу, сохраняя тем самым их популяцию. Редактор Собака.ru Екатерина Рудненко на один день примерила форму волонтера и рассказывает, чем серые жабы отличаются от лягушек, на что идут самки ради продолжения потомства и почему нельзя построить для них безопасный тоннель (а еще — о первых итогах «жабопереноса-2026»!).
Женская доля
Участники акции собирают серых жаб вдоль специального ограждения, которое устанавливают у проезжей части с акивным автомобильным и велосипедным трафиком. Помогать амфибиям мигрировать нужно в обе стороны: как к водоему, так и обратно.
Самки возвращаются в лес позже самцов. Более того, они часто доносят избранников до места размножения! Дело в том, что самцы в три раза меньше, поэтому просто забираются на спину самок и путешествуют с комфортом, пока те тащат их на себе к месту назначения.
ближайшая ж/д станция к «Сестрорецкому болоту» — Тарховка. Оттуда до заказника можно доехать на такси за 10 минут. Поездка обойдется примерно в 300 рублей. Каждый год точка сбора участников акции меняется. Актуальную информацию можно найти в группе «Дорогу амфибиям!» во «ВКонтакте».
Чем жабы отличаются от лягушек
У шлагбаума меня встретил охранник и выдал рабочие перчатки и светоотражающий жилет. По пути к месту миграции я наткнулась на волонтеров, которые быстро приняли меня в свою компанию. Среди них была аспирантка Соня. Она совмещает учебу с работой и помогает животным уже не первый год. В этот раз девушка прихватила с собой друзей-программистов. О социальной значимости своего поступка они не задумывались. Главное — интерес. И это, пожалуй, самый честный мотив из всех возможных.
Соня рассказала мне обо всем, что знала сама. «Жабок правильно подбирать сзади, а не спереди, — объясняла она, наклоняясь к очередной серой кочке, которая оказалась земноводным. — Так они меньше пугаются». Девушка также предупредила: не стоит заходить за ограждения — там легко наступить на других амфибий. «И вообще, жабки боятся нас больше, чем мы их», — добавила Соня. Глядя на то, как эти неторопливые существа замирают при каждом шорохе, я ей поверила. На мой вопрос, чем жабы отличаются от лягушек, девушка ответила: «Лягушки ползут, жабки — прыгают».
земноводные очень привязаны к месту рождения, поэтому, даже если унести их за два-три километра от дома, они все равно вернутся обратно. Это явление называется хоумингом.
Статистика «жабопереноса»
Заказник «Сестрорецкое болото» был создан в 2011 году. Акцию «Дорогу амфибиям!» запустили пять лет спустя — в 2016-м, когда на его территории обнаружили крупную популяцию серой жабы. Первое время статистику «жабопереноса» не вели, так как не понимали, станет ли он ежегодным. Показатели последних лет подтверждают: помогая местным обитателям, волонтеры сохраняют их популяцию. Так, в 2024 году они собрали около 17 800 особей, мигрировавших к водоему и обратно, а в 2025-м — рекордные 22 800. В этом году волонтеры уже перенесли 15 тысяч особей. Точные цифры назвать невозможно: амфибии мигрируют не только днем, но и ночью, а люди спасают их лишь в светлое время суток.
«Выделенка» для жаб
Организаторы акции рассматривали строительство тоннеля для безопасной миграции, но отказались от этой идеи. Для решения проблемы пришлось бы построить не одну, а две или три трубы, объяснила начальник отдела экологического просвещения заказника «Сестрорецкое болото» Виктория Самута. Это, в свою очередь, привело бы к необходимости вырубки деревьев на охраняемой территории. «К тому же маршруты серых жаб меняются каждый год», — добавила она в разговоре с Собака.ru.
Акция этого года не завершена: май выдался холодным, а значит, основной поток миграции еще впереди, так что волонтеры еще могут к ней присоединиться. Для этого нужно связаться с организаторами через группу во «ВКонтакте». «Сперва не всем нравилось переносить серых жаб, — вспоминает Виктория Самута. — Но постепенно люди обратили внимание на красоту этих необычных животных и стали спасать не только милых котят, но и непривлекательных земноводных».
Текст и фото: Екатерина Рудненко
Фото на обложке: Alexey Borodin / Shutterstock.com
